На Сумщине ограничат въезд в 5-километровую зону вблизи границы

Со следующей недели и до конца военного положения в Украине на Сумщине вводят дополнительные ограничения особого режима. Об этом сообщает пресс-служба Сумской областной военной администрации, пишет УНН.

Детали

Соответствующий приказ подписан начальником Сумской областной военной администрации Владимиром Артюхом и командиром оперативно-тактической группировки "Сумы".

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Согласно приказу в 5-километровой зоне от государственной границы Украины вне населенных пунктов вводится ряд особых ограничений.

В частности, ОВА планируют запретить въезд и пребывание лиц, которые не связаны со строительством оборонительных рубежей и разного рода коммунальных работ.

Запретить свободный въезд (допуск), пребывание, проживание, передвижение лиц и производство работ, не связанных со строительством, обустройством и содержанием инженерно-технических и фортификационных сооружений, ограждений, пограничных знаков, пограничных просек, коммуникаций, проведением аварийных, спасательных работ, оказанием экстренной медицинской помощи, реагированием на правонарушения, их предупреждением, раскрытием и расследованием в пределах пятикилометровой зоны от государственной границы Украины за пределами населенных пунктов в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Сумы" - говорится в приказе Сумской областной военной администрации.

Отмечается, что ограничения вводят в действие с 26 февраля 2024 года до завершения действия правового режима военного положения.

Напомним

В Сумской области запретили движение транспортных средств на участках дорог в пределах 5-километровой зоны в приграничье для недопущения потерь среди гражданского населения.

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