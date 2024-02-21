На Сумщине ограничат въезд в 5-километровую зону вблизи границы
Киев • УНН
Дополнительные ограничения будут введены в Сумской области в пределах 5 км от границы Украины за пределами населенных пунктов до окончания военного положения.
Со следующей недели и до конца военного положения в Украине на Сумщине вводят дополнительные ограничения особого режима. Об этом сообщает пресс-служба Сумской областной военной администрации, пишет УНН.
Детали
Соответствующий приказ подписан начальником Сумской областной военной администрации Владимиром Артюхом и командиром оперативно-тактической группировки "Сумы".
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Согласно приказу в 5-километровой зоне от государственной границы Украины вне населенных пунктов вводится ряд особых ограничений.
В частности, ОВА планируют запретить въезд и пребывание лиц, которые не связаны со строительством оборонительных рубежей и разного рода коммунальных работ.
Запретить свободный въезд (допуск), пребывание, проживание, передвижение лиц и производство работ, не связанных со строительством, обустройством и содержанием инженерно-технических и фортификационных сооружений, ограждений, пограничных знаков, пограничных просек, коммуникаций, проведением аварийных, спасательных работ, оказанием экстренной медицинской помощи, реагированием на правонарушения, их предупреждением, раскрытием и расследованием в пределах пятикилометровой зоны от государственной границы Украины за пределами населенных пунктов в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Сумы"
Отмечается, что ограничения вводят в действие с 26 февраля 2024 года до завершения действия правового режима военного положения.
Напомним
В Сумской области запретили движение транспортных средств на участках дорог в пределах 5-километровой зоны в приграничье для недопущения потерь среди гражданского населения.
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На Сумщине ограничат въезд в 5-километровую зону вблизи границы
Дополнительные ограничения будут введены в Сумской области в пределах 5 км от границы Украины за пределами населенных пунктов до окончания военного положения.
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