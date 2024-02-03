На Сумщині заборонили рух дорогами у прикордонні: список

У Сумській області заборонили рух транспортних засобів на ділянках доріг в межах 5-кілометрової зони у прикордонні для недопущення втрат серед цивільного населення. Про це УНН повідомляє з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.

Деталі

Повідомляється, що "на виконання розпорядження командувача оперативно-стратегічного угрупування "Північ" та з метою недопущення втрат серед цивільного населення прикордоння Сумської області заборонено переміщення цивільних транспортних засобів у 5-кілометровій смузі від державного кордону України" на наступних ділянках доріг:

· Рижівка – Будки;

· Будки – Іскрисківщина;

· Безсалівка – Іскрисківщина;

· Іскрисківщина – Волфине – Шпиль – Павлівка;

· Павлівка – Катеринівка – Ободи;

· Ободи – Степне – Перше Травня;

· Степне – Перше травня – Костянтинівка;

· Кіндратівка – Андріївка;

· Андріїівка – Олексіївка;

· Біловоди – Водолаги – Новомиколаївка;

· Миропілля – Миропільське;

· Миропільське – Проходи – Тур’я;

· Миропілля – Миропільське – Великий Прикіл;

· Тур’я – Степок;

· Угроїди – Степок;

· Михайлівське – Степок;

· Покровське – Степок;

· Покровка – Михайлівка;

· Покровка – Попівка – Високе;

· Покровка – Краснопілля;

· Рясне – Майське – Мезенівка;

· Порозок – Попівка;

· Олександрівка – Пономаренки.

На Сумщині російська ДРГ розстріляла двох цивільних у Андріївці

"На решті доріг рух цивільного транспортних засобів у 5-кілометровій зоні від державного кордону рекомендований з 8.00 до 17.00 до травня 2024 року та з 7.00 до 20.00 з червня по жовтень 2024 року", - зазначається в повідомленні.

Доповнення

У Держприкордонслужбі повідомляли, що найбільше спроб проникнення російських ДРГ фіксують на кордоні з росією у Сумській області.