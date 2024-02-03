На Сумщині заборонили рух дорогами у прикордонні: список
Київ • УНН
Рух транспортних засобів було заборонено на ділянках доріг у 5-кілометровій зоні вздовж кордону в Сумській області, щоб запобігти жертвам серед цивільного населення від військових дій.
У Сумській області заборонили рух транспортних засобів на ділянках доріг в межах 5-кілометрової зони у прикордонні для недопущення втрат серед цивільного населення. Про це УНН повідомляє з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.
Деталі
Повідомляється, що "на виконання розпорядження командувача оперативно-стратегічного угрупування "Північ" та з метою недопущення втрат серед цивільного населення прикордоння Сумської області заборонено переміщення цивільних транспортних засобів у 5-кілометровій смузі від державного кордону України" на наступних ділянках доріг:
· Рижівка – Будки;
· Будки – Іскрисківщина;
· Безсалівка – Іскрисківщина;
· Іскрисківщина – Волфине – Шпиль – Павлівка;
· Павлівка – Катеринівка – Ободи;
· Ободи – Степне – Перше Травня;
· Степне – Перше травня – Костянтинівка;
· Кіндратівка – Андріївка;
· Андріїівка – Олексіївка;
· Біловоди – Водолаги – Новомиколаївка;
· Миропілля – Миропільське;
· Миропільське – Проходи – Тур’я;
· Миропілля – Миропільське – Великий Прикіл;
· Тур’я – Степок;
· Угроїди – Степок;
· Михайлівське – Степок;
· Покровське – Степок;
· Покровка – Михайлівка;
· Покровка – Попівка – Високе;
· Покровка – Краснопілля;
· Рясне – Майське – Мезенівка;
· Порозок – Попівка;
· Олександрівка – Пономаренки.
На Сумщині російська ДРГ розстріляла двох цивільних у Андріївці27.01.24, 11:44 • 31060 переглядiв
"На решті доріг рух цивільного транспортних засобів у 5-кілометровій зоні від державного кордону рекомендований з 8.00 до 17.00 до травня 2024 року та з 7.00 до 20.00 з червня по жовтень 2024 року", - зазначається в повідомленні.
Доповнення
У Держприкордонслужбі повідомляли, що найбільше спроб проникнення російських ДРГ фіксують на кордоні з росією у Сумській області.