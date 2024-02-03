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На Сумщині заборонили рух дорогами у прикордонні: список

На Сумщині заборонили рух дорогами у прикордонні: список

Київ • УНН

 • 30183 перегляди

Рух транспортних засобів було заборонено на ділянках доріг у 5-кілометровій зоні вздовж кордону в Сумській області, щоб запобігти жертвам серед цивільного населення від військових дій.

У Сумській області заборонили рух транспортних засобів на ділянках доріг в межах 5-кілометрової зони у прикордонні для недопущення втрат серед цивільного населення. Про це УНН повідомляє з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.

Деталі

Повідомляється, що "на виконання розпорядження командувача оперативно-стратегічного угрупування "Північ" та з метою недопущення втрат серед цивільного населення прикордоння Сумської області заборонено переміщення цивільних транспортних засобів у 5-кілометровій смузі від державного кордону України" на наступних ділянках доріг:

·        Рижівка – Будки;

·        Будки – Іскрисківщина;

·        Безсалівка – Іскрисківщина;

·        Іскрисківщина – Волфине – Шпиль – Павлівка;

·        Павлівка – Катеринівка – Ободи;

·        Ободи – Степне – Перше Травня;

·        Степне – Перше травня – Костянтинівка;

·        Кіндратівка – Андріївка;

·        Андріїівка – Олексіївка;

·        Біловоди – Водолаги – Новомиколаївка;

·        Миропілля – Миропільське;

·        Миропільське – Проходи – Тур’я;

·        Миропілля – Миропільське – Великий Прикіл;

·        Тур’я – Степок;

·        Угроїди – Степок;

·        Михайлівське – Степок;

·        Покровське – Степок;

·        Покровка – Михайлівка;

·        Покровка – Попівка – Високе;

·        Покровка – Краснопілля;

·        Рясне – Майське – Мезенівка;

·        Порозок – Попівка;

·        Олександрівка – Пономаренки.

На Сумщині російська ДРГ розстріляла двох цивільних у Андріївці27.01.24, 11:44 • 31060 переглядiв

"На решті доріг рух цивільного транспортних засобів у 5-кілометровій зоні від державного кордону рекомендований з 8.00 до 17.00 до травня 2024 року та з 7.00 до 20.00 з червня по жовтень 2024 року", - зазначається в повідомленні.

Доповнення

У Держприкордонслужбі повідомляли, що найбільше спроб проникнення російських ДРГ фіксують на кордоні з росією у Сумській області.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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