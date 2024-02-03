В Сумской области запретили движение по дорогам в пограничье: список

В Сумской области запретили движение транспортных средств на участках дорог в пределах 5-километровой зоны в приграничье для недопущения потерь среди гражданского населения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию.

Детали

Сообщается, что "во исполнение распоряжения командующего оперативно-стратегической группировки "Север" и с целью недопущения потерь среди гражданского населения приграничья Сумской области запрещено перемещение гражданских транспортных средств в 5-километровой полосе от государственной границы Украины" на следующих участках дорог:

- Рыжевка - Будки;

- Будки - Искрисковщина;

- Безсаловка - Искрисковщина;

- Искрисковщина - Волфино - Шпиль - Павловка;

- Павловка - Катериновка - Ободы;

- Ободы - Степное - Первое Мая;

- Степное - Первое мая - Константиновка;

- Кондратовка - Андреевка;

- Андреевка - Алексеевка;

- Беловоды - Водолаги - Новониколаевка;

- Мирополье - Миропольское;

- Миропольское - Проходы - Турья;

- Мирополье - Миропольское - Большой Прикол;

- Турья - Степок;

- Угроиды - Степок;

- Михайловское - Степок;

- Покровское - Степок;

- Покровка - Михайловка;

- Покровка - Поповка - Высокое;

- Покровка - Краснополье;

- Рясное - Майское - Мезеновка;

- Порозок - Поповка;

- Александровка - Пономаренки.

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"На остальных дорогах движение гражданского транспортных средств в 5-километровой зоне от государственной границы рекомендовано с 8.00 до 17.00 до мая 2024 года и с 7.00 до 20.00 с июня по октябрь 2024 года", - отмечается в сообщении.

Дополнение

В Госпогранслужбе сообщали, что больше всего попыток проникновения российских ДРГ фиксируют на границе с Россией в Сумской области.