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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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росіяни 9 разів атакували Нікопольщину: загинув 70-річний чоловік

Київ • УНН

 • 31047 перегляди

Протягом 26 лютого окупаційні війська рф 9 разів атакували Дніпропетровську область з дронів та артилерії. Внаслідок ворожих атак загинув літній чоловік.

росіяни 9 разів атакували Нікопольщину: загинув 70-річний чоловік

Протягом доби, 26 лютого, окупаційні війська рф 9 разів атакували Нікопольщину дронами та артилерією. Внаслідок обстрілів поранено 70-річного чоловіка. Про це заявив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН

Деталі 

На Нікопольщині через ворожий обстріл сьогодні постраждав 70-річний чоловік. Він отримав осколкове поранення та черепно-мозкову травму. Медики надали всю необхідну допомогу. Лікуватиметься амбулаторно

- розповів Лисак.

Внаслідок обстрілів також пошкоджені 10 приватних будинків і п’ятиповерхівка. Понівечені інфраструктурний об’єкт та соціальний заклад.

Також зачепило господарську споруду, авто, газогони, лінію електропередач.

Загалом ворог атакував тамтешні території 9 разів. Цілив безпілотниками й артилерією. Прилітало по самому Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах

- підсував очільник ОВА.

Нагадаємо

Вчора, 25 лютого, російські військові обстріляли артилерією та атакували безпілотниками Нікопольський район, в результаті чого загинула одна людина.

Володимир Омельченко

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