росіяни 9 разів атакували Нікопольщину: загинув 70-річний чоловік
Київ • УНН
Протягом 26 лютого окупаційні війська рф 9 разів атакували Дніпропетровську область з дронів та артилерії. Внаслідок ворожих атак загинув літній чоловік.
Протягом доби, 26 лютого, окупаційні війська рф 9 разів атакували Нікопольщину дронами та артилерією. Внаслідок обстрілів поранено 70-річного чоловіка. Про це заявив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
Деталі
На Нікопольщині через ворожий обстріл сьогодні постраждав 70-річний чоловік. Він отримав осколкове поранення та черепно-мозкову травму. Медики надали всю необхідну допомогу. Лікуватиметься амбулаторно
Внаслідок обстрілів також пошкоджені 10 приватних будинків і п’ятиповерхівка. Понівечені інфраструктурний об’єкт та соціальний заклад.
Також зачепило господарську споруду, авто, газогони, лінію електропередач.
Загалом ворог атакував тамтешні території 9 разів. Цілив безпілотниками й артилерією. Прилітало по самому Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах
Нагадаємо
Вчора, 25 лютого, російські військові обстріляли артилерією та атакували безпілотниками Нікопольський район, в результаті чого загинула одна людина.