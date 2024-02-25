По Нікопольщині ворог гатив з артилерії і атакував дронами: одна людина загинула
Київ • УНН
російські військові обстріляли артилерією та атакували безпілотниками Нікопольський район, в результаті чого загинула одна людина.
Сьогодні протягом дня агресор двічі бив по Нікопольщині з важкої артилерії, ще чотири рази атакував дронами. Одна людина загинула. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак, передає УНН.
Ворожі снаряди, БпЛА – усе летіло на районний центр і Марганецьку громаду,
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Окрім підприємства й вантажівок, понівечені 14 приватних осель, декілька господарських споруд, пара гаражів, автобус. Побиті з півдесятка сонячних панелей, пошкоджені лінії електропередач. Загинув місцевий мешканець.
На інших територіях Дніпропетровщини минулося без обстрілів.
Нагадаємо
Минулої доби під ударом був Нікопольський район, російський агресор скерував дрон-камікадзе на райцентр, внаслідок чого пошкоджена господарська споруда. Бійці ЗСУ знешкодили БпЛА російських загарбників у Новомосковському районі.