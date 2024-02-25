По Никопольщине враг бил из артиллерии и атаковал дронами: один человек погиб
Киев • УНН
российские военные обстреляли артиллерией и атаковали беспилотниками Никопольский район, в результате чего погиб один человек.
Сегодня в течение дня агрессор дважды бил по Никопольщине из тяжелой артиллерии, еще четыре раза атаковал дронами. Один человек погиб. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
Вражеские снаряды, БпЛА - все летело на районный центр и Марганецкую громаду,
Детали
Кроме предприятия и грузовиков, повреждены 14 частных домов, несколько хозяйственных построек, пара гаражей, автобус. Разбиты с полдесятка солнечных панелей, повреждены линии электропередач. Погиб местный житель.
На других территориях Днепропетровщины обошлось без обстрелов.
Напомним
За прошедшие сутки под ударом был Никопольский район, российский агрессор направил дрон-камикадзе на райцентр, в результате чего повреждена хозяйственная постройка. Бойцы ВСУ обезвредили БпЛА российских захватчиков в Новомосковском районе.
По Никопольщине враг бил из артиллерии и атаковал дронами: один человек погиб
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