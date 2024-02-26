россияне 9 раз атаковали Никопольщину: погиб 70-летний мужчина
Киев • УНН
В течение 26 февраля оккупационные войска рф 9 раз атаковали Днепропетровскую область с дронов и артиллерии. В результате вражеских атак погиб пожилой мужчина.
В течение суток, 26 февраля, оккупационные войска рф 9 раз атаковали Никопольщину дронами и артиллерией. В результате обстрелов ранен 70-летний мужчина. Об этом заявил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
Детали
На Никопольщине из-за вражеского обстрела сегодня пострадал 70-летний мужчина. Он получил осколочное ранение и черепно-мозговую травму. Медики оказали всю необходимую помощь. Будет лечиться амбулаторно
В результате обстрелов также повреждены 10 частных домов и пятиэтажка. Изуродованы инфраструктурный объект и социальное учреждение.
Также задело хозяйственную постройку, авто, газопроводы, линию электропередач.
В целом враг атаковал тамошние территории 9 раз. Целился беспилотниками и артиллерией. Прилетало по самому Никополю, Марганецкой и Мировской громадах
Напомним
Вчера, 25 февраля, российские военные обстреляли артиллерией и атаковали беспилотниками Никопольский район, в результате чего погиб один человек.
россияне 9 раз атаковали Никопольщину: погиб 70-летний мужчина
В течение 26 февраля оккупационные войска рф 9 раз атаковали Днепропетровскую область с дронов и артиллерии. В результате вражеских атак погиб пожилой мужчина.
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