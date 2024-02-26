россияне 9 раз атаковали Никопольщину: погиб 70-летний мужчина

В течение суток, 26 февраля, оккупационные войска рф 9 раз атаковали Никопольщину дронами и артиллерией. В результате обстрелов ранен 70-летний мужчина. Об этом заявил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

Детали

На Никопольщине из-за вражеского обстрела сегодня пострадал 70-летний мужчина. Он получил осколочное ранение и черепно-мозговую травму. Медики оказали всю необходимую помощь. Будет лечиться амбулаторно - рассказал Лысак.

В результате обстрелов также повреждены 10 частных домов и пятиэтажка. Изуродованы инфраструктурный объект и социальное учреждение.

Также задело хозяйственную постройку, авто, газопроводы, линию электропередач.

В целом враг атаковал тамошние территории 9 раз. Целился беспилотниками и артиллерией. Прилетало по самому Никополю, Марганецкой и Мировской громадах - подытожил глава ОВА.

Напомним

Вчера, 25 февраля, российские военные обстреляли артиллерией и атаковали беспилотниками Никопольский район, в результате чего погиб один человек.