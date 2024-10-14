Армия рф атаковала Харьковскую область дронами: есть пострадавший
Киев • УНН
Российские войска атаковали Купянский и Изюмский районы Харьковской области дронами. В Купянске пострадал 56-летний мужчина, также был зафиксирован пожар травы на площади 1 га.
В Харьковской области российские войска за минувшие сутки атаковали два района дронами, известно об одном пострадавшем, сообщил в понедельник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.
Детали
По словам Синегубова, вражеские удары фиксировали:
- 15:14 Купянский р-н, г. Купянск. Горела трава на площади 1 га в результате удара БПЛА.
- 12:35 Изюмский р-н, Боровская ТГ. Удары 2 FPV-дронами по открытой территории.
- 10:00 Купянский р-н, г. Купянск. В результате удара БПЛА пострадал 56-летний мужчина.
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