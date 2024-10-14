Армія рф атакувала Харківщину дронами: є постраждалий

У Харківській області російські війська за минулу добу атакували два райони дронами, відомо про одного постраждалого, повідомив у понеділок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

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Зі слів Синєгубова, ворожі удари фіксували:

15:14 Куп’янський р-н, м. Куп’янськ. Горіла трава на площі 1 га внаслідок удару БПЛА.

12:35 Ізюмський р-н Борівська ТГ. Удари 2 FPV-дронами по відкритій території.

10:00 Куп'янський р-н, м. Куп’янськ. Внаслідок удару БПЛА постраждав 56-річний чоловік.

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