Армія рф атакувала Харківщину дронами: є постраждалий
Київ • УНН
Російські війська атакували Куп'янський та Ізюмський райони Харківської області дронами. У Куп'янську постраждав 56-річний чоловік, також було зафіксовано пожежу трави на площі 1 га.
У Харківській області російські війська за минулу добу атакували два райони дронами, відомо про одного постраждалого, повідомив у понеділок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
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Зі слів Синєгубова, ворожі удари фіксували:
- 15:14 Куп’янський р-н, м. Куп’янськ. Горіла трава на площі 1 га внаслідок удару БПЛА.
- 12:35 Ізюмський р-н Борівська ТГ. Удари 2 FPV-дронами по відкритій території.
- 10:00 Куп'янський р-н, м. Куп’янськ. Внаслідок удару БПЛА постраждав 56-річний чоловік.
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