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Армия рф атаковала две приграничные общины Черниговщины: зафиксировано 59 взрывов

Армия рф атаковала две приграничные общины Черниговщины: зафиксировано 59 взрывов

Киев  •  УНН

19 сентября 2024, 08:09  •  4085 просмотра

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российские войска атаковали Новгород-Северскую и Семеновскую общины Черниговской области. Зафиксировано 59 взрывов от артиллерии, минометов и дронов.

Российская армия в течение суток атаковала две пограничные общины Черниговщины: Новгород-Северскую и Семеновскую. В целом пограничники зафиксировали 59 взрывов. Об этом сообщает Северная граница. Госпогранслужба, пишет УНН.

Армия рф в течение суток атаковала две пограничные общины Черниговщины: Новгород-Северскую и Семеновскую. Огонь вели из ствольной артиллерии и минометов, также атаковали дронами и сбрасывали взрывчатку с беспилотников. В целом пограничники зафиксировали 59 взрывов,

- говорится в сообщении.

Новгород-Северская громада

  • в направлении села Гремяч - семь приходов, вероятно, сброс взрывных устройств с БпЛА.
  • в направлении села Чайкино - восемь приходов, вероятно, из ствольной артиллерии.
  • в направлении села Воробьевка - семь приходов, вероятно, из ствольной артиллерии.
  • в окрестностях села Михальчина Слобода - два прихода, вероятно, FPV-дроны.

Семеновская громада

  • в направлении села Заречье - 12 приходов, вероятно, FPV-дроны.
  • в направлении села Тимоновичи - 12 приходов, вероятно, из миномета калибра 120 мм
  • в направлении села Барановка - три прихода, вероятно, из миномета калибра 120 мм
  • в направлении села Карповичи - восемь приходов, вероятно, из ствольной артиллерии.

Отмечается, что информация о погибших лицах, в результате обстрелов среди местного населения, не зафиксирована.

Над Україною вночі збили всі з 42 запущених ворогом "шахедів" та ракету Х-5919 сентября 2024, 05:31 • 9886 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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