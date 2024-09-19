Армия рф атаковала две приграничные общины Черниговщины: зафиксировано 59 взрывов
Киев • УНН
российские войска атаковали Новгород-Северскую и Семеновскую общины Черниговской области. Зафиксировано 59 взрывов от артиллерии, минометов и дронов.
Российская армия в течение суток атаковала две пограничные общины Черниговщины: Новгород-Северскую и Семеновскую. В целом пограничники зафиксировали 59 взрывов. Об этом сообщает Северная граница. Госпогранслужба, пишет УНН.
Армия рф в течение суток атаковала две пограничные общины Черниговщины: Новгород-Северскую и Семеновскую. Огонь вели из ствольной артиллерии и минометов, также атаковали дронами и сбрасывали взрывчатку с беспилотников. В целом пограничники зафиксировали 59 взрывов,
Новгород-Северская громада
- в направлении села Гремяч - семь приходов, вероятно, сброс взрывных устройств с БпЛА.
- в направлении села Чайкино - восемь приходов, вероятно, из ствольной артиллерии.
- в направлении села Воробьевка - семь приходов, вероятно, из ствольной артиллерии.
- в окрестностях села Михальчина Слобода - два прихода, вероятно, FPV-дроны.
Семеновская громада
- в направлении села Заречье - 12 приходов, вероятно, FPV-дроны.
- в направлении села Тимоновичи - 12 приходов, вероятно, из миномета калибра 120 мм
- в направлении села Барановка - три прихода, вероятно, из миномета калибра 120 мм
- в направлении села Карповичи - восемь приходов, вероятно, из ствольной артиллерии.
Отмечается, что информация о погибших лицах, в результате обстрелов среди местного населения, не зафиксирована.
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