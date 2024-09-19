Армія рф атакувала дві прикордонні громади Чернігівщини: зафіксовано 59 вибухів
Київ • УНН
російські війська атакували Новгород-Сіверську та Семенівську громади Чернігівської області. Зафіксовано 59 вибухів від артилерії, мінометів та дронів.
Російська армія протягом доби атакувала дві прикордонні громади Чернігівщини: Новгород-Сіверську та Семенівську. Загалом прикордонники зафіксували 59 вибухів. Про це повідомляє Північний кордон. Держприкордонслужба, пише УНН.
Армія рф протягом доби атакувала дві прикордонні громади Чернігівщини: Новгород-Сіверську та Семенівську. Вогонь вели зі ствольної артилерії та мінометів, також атакували дронами та скидали вибухівку з безпілотників. Загалом прикордонники зафіксували 59 вибухів,
Новгород-Сіверська громада
- у напрямку села Грем’яч - сім приходів, ймовірно, скид вибухових пристроїв з БпЛА.
- у напрямку села Чайкине - вісім приходів, ймовірно, зі ствольної артилерії.
- у напрямку села Вороб'ївка - сім приходів, ймовірно, зі ствольної артилерії.
- по околицях села Михальчина Слобода - два приходи, ймовірно, FPV-дрони.
Семенівська громада
- у напрямку села Заріччя - 12 приходів, ймовірно, FPV-дрони.
- у напрямку села Тимоновичі - 12 приходів, ймовірно, з міномета калібру 120 мм
- у напрямку села Баранівка - три приходи, ймовірно, з міномета калібру 120 мм
- у напрямку села Карповичі - вісім приходів, ймовірно, зі ствольної артилерії.
Зазначається, що інформація про загиблих осіб, внаслідок обстрілів серед місцевого населення, не зафіксована.
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