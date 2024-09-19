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Армія рф атакувала дві прикордонні громади Чернігівщини: зафіксовано 59 вибухів

Армія рф атакувала дві прикордонні громади Чернігівщини: зафіксовано 59 вибухів

Київ • УНН

 • 20113 перегляди

російські війська атакували Новгород-Сіверську та Семенівську громади Чернігівської області. Зафіксовано 59 вибухів від артилерії, мінометів та дронів.

Російська армія протягом доби атакувала дві прикордонні громади Чернігівщини: Новгород-Сіверську та Семенівську. Загалом прикордонники зафіксували 59 вибухів. Про це повідомляє Північний кордон. Держприкордонслужба, пише УНН.

Армія рф протягом доби атакувала дві прикордонні громади Чернігівщини: Новгород-Сіверську та Семенівську. Вогонь вели зі ствольної артилерії та мінометів, також атакували дронами та скидали вибухівку з безпілотників. Загалом прикордонники зафіксували 59 вибухів,

- йдеться у повідомленні.

Новгород-Сіверська громада

  • у напрямку села Грем’яч - сім приходів, ймовірно, скид вибухових пристроїв з БпЛА.
  • у напрямку села Чайкине - вісім приходів, ймовірно, зі ствольної артилерії.
  • у напрямку села Вороб'ївка - сім приходів, ймовірно, зі ствольної артилерії.
  • по околицях села Михальчина Слобода - два приходи, ймовірно, FPV-дрони.

Семенівська громада

  • у напрямку села Заріччя - 12 приходів, ймовірно, FPV-дрони.
  • у напрямку села Тимоновичі - 12 приходів, ймовірно, з міномета калібру 120 мм
  • у напрямку села Баранівка - три приходи, ймовірно, з міномета калібру 120 мм
  • у напрямку села Карповичі - вісім приходів, ймовірно, зі ствольної артилерії.

Зазначається, що інформація про загиблих осіб, внаслідок обстрілів серед місцевого населення, не зафіксована.

Над Україною вночі збили всі з 42 запущених ворогом "шахедів" та ракету Х-5919.09.24, 08:31 • 21554 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

СуспільствоВійна
derzhavna-prykordonna-sluzhba-ukrainyДержавна прикордонна служба України
chernihivska-oblastЧернігівська область
kkh-59Кх-59
novhorod-siverskyiНовгород-Сіверський

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