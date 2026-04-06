Американский пилот сбежал из плена в Иране, скрываясь в горах более суток - детали спецоперации

Киев • УНН

 • 2766 просмотра

Летчик поднялся на высоту 2000 метров и скрывался в ущелье до прибытия спасателей. ЦРУ нашло пилота с помощью спецоборудования и вывезло в Кувейт.

Американский военный пилот, которого впоследствии эвакуировали из Ирана, более 24 часов избегал захвата после падения. По данным СМИ, он поднялся по горному хребту высотой более 2000 метров и скрывался в ущелье, сообщает Sky News, пишет УНН.

Подробности

По информации, обнародованной со ссылкой на The New York Times, ЦРУ применило специальное оборудование, чтобы установить местонахождение летчика. После его обнаружения американские силы провели операцию по эвакуации.

Трамп заявил, что для спасения пилота в Иране США подняли "десятки самолетов"

Во время спасательной миссии американские военные также нанесли удары в районе, чтобы сдержать иранские силы, которые могли приближаться к месту нахождения пилота. По словам американского военного чиновника, спецназовцам США не пришлось вступать в прямой бой во время самой операции.

Как удалось избежать захвата

По предварительным данным, летчик смог продержаться более суток благодаря тому, что оторвался от возможных преследователей в сложной горной местности. Американская сторона также предполагает, что часть иранских сил могла отвлечь предыдущая операция по дезинформации.

После спасения пилота доставили самолетом в Кувейт для медицинского осмотра и помощи.

Пропавший американский пилот после сбития F-15E в Иране спасен спецназом коммандос – Axios

Степан Гафтко

