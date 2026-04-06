Американський пілот утік від полону в Ірані, ховаючись у горах понад добу - деталі спецоперації

Американський військовий пілот, якого згодом евакуювали з Ірану, понад 24 години уникав захоплення після падіння. За даними ЗМІ, він піднявся гірським хребтом висотою понад 2000 метрів і переховувався в ущелині, повідомляє Sky News, пише УНН.

Деталі

За інформацією, оприлюдненою з посиланням на The New York Times, ЦРУ застосувало спеціальне обладнання, щоб встановити місцеперебування льотчика. Після його виявлення американські сили провели операцію з евакуації.

Під час рятувальної місії американські військові також завдали ударів у районі, щоб стримати іранські сили, які могли наближатися до місця перебування пілота. За словами американського військового чиновника, спецпризначенцям США не довелося вступати у прямий бій під час самої операції.

Як вдалося уникнути захоплення

За попередніми даними, льотчик зміг протриматися понад добу завдяки тому, що відірвався від можливих переслідувачів у складній гірській місцевості. Американська сторона також припускає, що частину іранських сил могла відволікти попередня операція з дезінформації.

Після порятунку пілота доправили літаком до Кувейту для медичного огляду та допомоги.

