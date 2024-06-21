Сенаторы США Линдси Грэм и Ричард Блюменталь представили в четверг, 20 июня, законопроект о признании россии государством-спонсором терроризма в соответствии с американским законодательством. Сейчас только четыре страны являются государственными спонсорами терроризма в США: Иран, Куба, Северная Корея и Сирия. Об этом сообщает The Hill, передает УНН.

Детали

Законопроект потребует от Госдепартамента классифицировать россию как государство-спонсора терроризма, что откроет доступ к новому пакету санкций, ограничит любую иностранную помощь из США и серьезно ограничит иммунитет россии от исков в США.

Если законопроект примут, граждане США смогут подавать в суд на государство, спонсирующее террор, за такие преступления, как пытки, внесудебные казни и захват заложников. Если эти иски будут удовлетворены, потребители смогут получить компенсацию из конфискованных активов страны, против которой введены санкции.

Согласно резолюции, Грэм и Блюменталь допускают дипломатические исключения, а также исключения для сельского хозяйства и медицинской торговли. Законопроект также позволяет президенту США принять решение о том, что россия больше не является государством-спонсором террора без одобрения Конгресса.

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Как отмечает The Hill, документ представили через два дня после того, как президент россии владимир путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подписали новое соглашение об обороне.

"Мы не пытаемся вести себя провокационно, называя рутина государственным спонсором терроризма. После соглашения об обороне между Северной Кореей и россией нам пора дать отпор. Сейчас наступил момент, который важнее всех остальных моментов. Поэтому я бы призвал администрацию, учитывая то, что путин сделал, пойти до конца и назвать его режим тем, чем он является: государственным спонсором терроризма", - сказал Грэм.

В свою очередь Блюменталь рассказал, что он говорил с администрацией Байдена о резолюции, и отметил, что они "с пониманием относятся к цели".

В заявлении для The Hill представитель Госдепартамента отметил, что занесение россии в список государств-спонсоров терроризма не будет "ни самым эффективным, ни самым сильным способом привлечения россии к ответственности".

Представитель Госдепартамента добавил, что включение в список "повлияет на беспрецедентную многостороннюю координацию, которая сделала наши санкции такими эффективными".

Дополнение

Визит путина в Северную Корею стал первым визитом российского президента в эту страну за последние 24 года. Северная Корея и россия договорились оказать немедленную военную помощь друг другу в случае вооруженной агрессии.

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