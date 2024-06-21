Американські сенатори представили законопроєкт про визнання рф державою-спонсором тероризму

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 61646 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 150002 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 144862 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 121688 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 132409 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 84783 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93005 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98696 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89658 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 220708 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
1м/с
41%
Популярнi новини

У Сумах десятки загиблих та поранених, потрібна жорстка реакція світу - Зеленський

13 квітня, 09:00 • 20116 перегляди

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

13 квітня, 10:46 • 19874 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

13 квітня, 11:19 • 43028 перегляди

Удар по Сумах: Єрмак заявив про свідомий обстріл росіянами з касетних боєприпасів цивільних жителів міста

13 квітня, 11:54 • 16347 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

13 квітня, 12:43 • 22004 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 144865 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 220709 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 370787 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 306621 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 414927 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 302 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13:03 • 10741 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 30866 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 27759 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 121691 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Американські сенатори представили законопроєкт про визнання рф державою-спонсором тероризму

Київ • УНН

 • 17670 перегляди

Американські сенатори Ліндсі Грем і Річард Блюменталь представили законопроєкт про визнання росії державою-спонсором тероризму відповідно до законодавства США, який дозволив би громадянам США подавати в суд на росію за такі злочини, як тортури і захоплення заручників, і отримувати компенсацію за рахунок конфіскованих російських активів.

Американські сенатори представили законопроєкт про визнання рф державою-спонсором тероризму

Сенатори США Ліндсі Грем і Річард Блюменталь представили в четвер, 20 червня, законопроєкт про визнання росії державою-спонсором тероризму відповідно до американського законодавства. Наразі тільки чотири країни є державними спонсорами тероризму в США: Іран, Куба, Північна Корея і Сирія.  Про це повідомляє The Hill, передає УНН

Деталі

Законопроєкт вимагатиме від Держдепартаменту класифікувати росію як державу-спонсора тероризму, що відкриє доступ до нового пакета санкцій, обмежить будь-яку іноземну допомогу зі США і серйозно обмежить імунітет росії від позовів у США.

Якщо законопроєкт ухвалять, громадяни США зможуть подавати до суду на державу, що спонсорує терор, за такі злочини, як тортури, позасудові страти і захоплення заручників. Якщо ці позови будуть задоволені, позивачі зможуть отримати компенсацію з конфіскованих активів країни, проти якої введено санкції.

Згідно з резолюцією, Грем і Блюменталь допускають дипломатичні винятки, а також винятки для сільського господарства і медичної торгівлі. Законопроєкт також дозволяє президенту США ухвалити рішення про те, що росія більше не є державою-спонсором терору без схвалення Конгресу. 

"Партнерство між Україною та США є міцним і непохитним": Зеленський подякував Байдену за пріоритет у поставках ППО20.06.24, 19:50 • 24146 переглядiв

Як зазначає The Hill, документ представили через два дні після того, як президент росії володимир путін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підписали нову угоду про оборону. 

"Ми не намагаємося поводитися провокаційно, називаючи путіна державним спонсором тероризму. Після угоди про оборону між північною Кореєю і росією нам час дати відсіч. Зараз настав момент, який важливіший за всі інші моменти. Тому я б закликав адміністрацію, з огляду на те, що путін зробив, піти до кінця і назвати його режим тим, чим він є: державним спонсором тероризму",  - сказав Грем. 

Своєю чергою Блюменталь розповів, що він говорив з адміністрацією Байдена про резолюцію, і зазначив, що вони "з розумінням ставляться до мети". 

У заяві для The Hill представник держдепартаменту зауважив, що занесення росії до списку держав-спонсорів тероризму не буде "ні найефективнішим, ні найсильнішим способом притягнення росії до відповідальності".

Представник Держдепартаменту додав, що включення до списку "вплине на безпрецедентну багатосторонню координацію, яка зробила наші санкції такими ефективними".

Доповнення 

Візит путіна до Північної Кореї став першим візитом російського президента в цю країну за останні 24 роки. Північна Корея і росія домовилися надати негайну військову допомогу один одному в разі збройної агресії.

путін пригрозив Південній Кореї через можливе постачання зброї Україні21.06.24, 08:56 • 64613 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Новини Світу
The Hill
Державний департамент США
Ліндсі Грем
Північна Корея
Сирія
Джо Байден
Сполучені Штати
Іран
Польща
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,774.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,635.44