Американські сенатори представили законопроєкт про визнання рф державою-спонсором тероризму

Сенатори США Ліндсі Грем і Річард Блюменталь представили в четвер, 20 червня, законопроєкт про визнання росії державою-спонсором тероризму відповідно до американського законодавства. Наразі тільки чотири країни є державними спонсорами тероризму в США: Іран, Куба, Північна Корея і Сирія. Про це повідомляє The Hill, передає УНН.

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Законопроєкт вимагатиме від Держдепартаменту класифікувати росію як державу-спонсора тероризму, що відкриє доступ до нового пакета санкцій, обмежить будь-яку іноземну допомогу зі США і серйозно обмежить імунітет росії від позовів у США.

Якщо законопроєкт ухвалять, громадяни США зможуть подавати до суду на державу, що спонсорує терор, за такі злочини, як тортури, позасудові страти і захоплення заручників. Якщо ці позови будуть задоволені, позивачі зможуть отримати компенсацію з конфіскованих активів країни, проти якої введено санкції.

Згідно з резолюцією, Грем і Блюменталь допускають дипломатичні винятки, а також винятки для сільського господарства і медичної торгівлі. Законопроєкт також дозволяє президенту США ухвалити рішення про те, що росія більше не є державою-спонсором терору без схвалення Конгресу.

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Як зазначає The Hill, документ представили через два дні після того, як президент росії володимир путін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підписали нову угоду про оборону.

"Ми не намагаємося поводитися провокаційно, називаючи путіна державним спонсором тероризму. Після угоди про оборону між північною Кореєю і росією нам час дати відсіч. Зараз настав момент, який важливіший за всі інші моменти. Тому я б закликав адміністрацію, з огляду на те, що путін зробив, піти до кінця і назвати його режим тим, чим він є: державним спонсором тероризму", - сказав Грем.

Своєю чергою Блюменталь розповів, що він говорив з адміністрацією Байдена про резолюцію, і зазначив, що вони "з розумінням ставляться до мети".

У заяві для The Hill представник держдепартаменту зауважив, що занесення росії до списку держав-спонсорів тероризму не буде "ні найефективнішим, ні найсильнішим способом притягнення росії до відповідальності".

Представник Держдепартаменту додав, що включення до списку "вплине на безпрецедентну багатосторонню координацію, яка зробила наші санкції такими ефективними".

Доповнення

Візит путіна до Північної Кореї став першим візитом російського президента в цю країну за останні 24 роки. Північна Корея і росія домовилися надати негайну військову допомогу один одному в разі збройної агресії.

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