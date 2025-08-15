Акции Intel взлетели на 7% на фоне возможных инвестиций правительства США
Киев • УНН
Акции Intel выросли на 7% после сообщений об обсуждении администрацией Трампа приобретения доли в компании. Это связано с планами возрождения американского производства чипов и завода Intel в Огайо.
Акции Intel выросли более чем на 7% после сообщений о том, что администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможное приобретение доли в компании для поддержки производства американских чипов. Об этом пишет УНН со ссылкой на Financial Time.
Акции Intel подскочили более чем на 7% в четверг после сообщений о том, что администрация Трампа обсуждала необычный шаг по приобретению доли в компании в рамках плана возрождения проблемного американского производителя микросхем.
"Предложение возникло после встречи Трампа с главным исполнительным директором Intel Лип-Бу Таном в начале этой недели", по словам одного человека, знакомого с обсуждением.
Источник предупредил, что детали еще прорабатываются, и переговоры могут сорваться.
Дополнение
Переговоры по Intel, о которых впервые сообщило Bloomberg, состоялись после того, как группы производителей чипов Nvidia и AMD заключили соглашение, которое позволит им продавать более продвинутые чипы искусственного интеллекта в Китае в обмен на предложение правительству доли доходов от продаж.
Ранее в этом году администрация также взяла на себя так называемую золотую акцию US Steel как условие для получения разрешения на ее поглощение японской Nippon Steel, что дает Вашингтону право вето в отношении критически важных решений.
Компания Intel отказалась комментировать переговоры, но заявила: "Intel глубоко привержена поддержке усилий президента Трампа по укреплению лидерства США в области технологий и производства. Мы с нетерпением ждем продолжения нашей работы с администрацией Трампа".
Представитель Белого дома Куш Десаи подчеркнул, что "обсуждение гипотетических сделок следует рассматривать как спекуляции, если администрация официально не объявит о них".
Тан встретился с Трампом вместе с министром торговли Говардом Лутником и министром финансов Скоттом Бессентом в понедельник. Трамп похвалил Тана после встречи и заявил, что его администрация проведет переговоры с Intel и "предоставит мне предложения в течение следующей недели".
Причина сотрудничества
По словам источника, решающим фактором в решении о сотрудничестве с Intel было желание Трампа возродить завод компании в Огайо.
В 2022 году Intel сообщила, что этот завод может стать крупнейшим в мире предприятием по производству полупроводников, но сроки его запуска неоднократно откладывались. Тан возглавил компанию в марте после Пэта Гелсингера, который значительно инвестировал в производство и был уволен советом директоров Intel.
Вливание капитала из Вашингтона может помочь восстановить темпы производства и уменьшить финансовое давление на компанию, которая уже сокращает расходы и рабочие места.
Производственное подразделение Intel понесло миллиардные убытки из-за сложностей конкуренции с тайваньской TSMC. В прошлом месяце Тан сообщил, что компания отказывается от приостановленных производственных проектов в Германии и Польше и замедляет строительство завода в Огайо, чтобы уменьшить убытки.
