Акции Intel взлетели на 7% на фоне возможных инвестиций правительства США

$41.450.06
48.440.21
ukenru
Эксклюзив
08:34 • 4480 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
04:50 • 35511 просмотра
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
03:55 • 71664 просмотра
Переговоры Трампа с Путиным на Аляске: Белый дом обнародовал расписание встречи
15 августа, 03:09 • 35177 просмотра
«Аляска поддерживает Украину»: в Анкоридже проходит масштабный митинг накануне встречи Трампа и ПутинаVideo
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 148807 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 13:54 • 178094 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
14 августа, 12:57 • 90989 просмотра
"Это можно квалифицировать как подрыв нацбезопасности" – Алексей Баганец о решении Госавиаслужбы по Ми-8
14 августа, 11:53 • 91039 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: вернули 84 человека, в том числе удерживаемых с 2014 годаPhoto
14 августа, 09:32 • 84502 просмотра
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
14 августа, 08:11 • 185840 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
3.4м/с
40%
757мм
Популярные новости
Курск под атакой неизвестных дронов: есть пострадавшие и разрушенияVideo14 августа, 23:18 • 58631 просмотра
Самолет с журналистами кремлевского пула приземлился на АляскеVideo14 августа, 23:40 • 19938 просмотра
Сызранский НПЗ под атакой неизвестных дронов: прозвучало более 10 взрывовVideo15 августа, 02:24 • 72519 просмотра
Внезапный ливень в Гималаях: по меньшей мере 46 погибших, более 200 пропавших без вести15 августа, 02:40 • 32604 просмотра
Украину 15 августа накроет антициклон: где ждать до +35°CPhoto03:23 • 32558 просмотра
публикации
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto07:14 • 12392 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 148852 просмотра
Встреча Трампа и путина на Аляске: что известно на данное время14 августа, 14:23 • 204988 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
14 августа, 13:54 • 178145 просмотра
Топ питательных и полезных перекусов для насыщенного рабочего дняPhoto14 августа, 13:14 • 102088 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Путин
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Джо Байден
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Донецкая область
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 61920 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 146821 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 96896 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 114508 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 163998 просмотра
Актуальное
Facebook
ЧатГПТ
Нефть марки Brent
Шахед-136
WhatsApp

Акции Intel взлетели на 7% на фоне возможных инвестиций правительства США

Киев • УНН

 • 994 просмотра

Акции Intel выросли на 7% после сообщений об обсуждении администрацией Трампа приобретения доли в компании. Это связано с планами возрождения американского производства чипов и завода Intel в Огайо.

Акции Intel взлетели на 7% на фоне возможных инвестиций правительства США

Акции Intel выросли более чем на 7% после сообщений о том, что администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможное приобретение доли в компании для поддержки производства американских чипов. Об этом пишет УНН со ссылкой на Financial Time.

Акции Intel подскочили более чем на 7% в четверг после сообщений о том, что администрация Трампа обсуждала необычный шаг по приобретению доли в компании в рамках плана возрождения проблемного американского производителя микросхем.

- пишет издание.

"Предложение возникло после встречи Трампа с главным исполнительным директором Intel Лип-Бу Таном в начале этой недели", по словам одного человека, знакомого с обсуждением.

Источник предупредил, что детали еще прорабатываются, и переговоры могут сорваться.

Дополнение

Переговоры по Intel, о которых впервые сообщило Bloomberg, состоялись после того, как группы производителей чипов Nvidia и AMD заключили соглашение, которое позволит им продавать более продвинутые чипы искусственного интеллекта в Китае в обмен на предложение правительству доли доходов от продаж.

Ранее в этом году администрация также взяла на себя так называемую золотую акцию US Steel как условие для получения разрешения на ее поглощение японской Nippon Steel, что дает Вашингтону право вето в отношении критически важных решений.

Компания Intel отказалась комментировать переговоры, но заявила: "Intel глубоко привержена поддержке усилий президента Трампа по укреплению лидерства США в области технологий и производства. Мы с нетерпением ждем продолжения нашей работы с администрацией Трампа".

Представитель Белого дома Куш Десаи подчеркнул, что "обсуждение гипотетических сделок следует рассматривать как спекуляции, если администрация официально не объявит о них".

Тан встретился с Трампом вместе с министром торговли Говардом Лутником и министром финансов Скоттом Бессентом в понедельник. Трамп похвалил Тана после встречи и заявил, что его администрация проведет переговоры с Intel и "предоставит мне предложения в течение следующей недели".

Причина сотрудничества

По словам источника, решающим фактором в решении о сотрудничестве с Intel было желание Трампа возродить завод компании в Огайо.

В 2022 году Intel сообщила, что этот завод может стать крупнейшим в мире предприятием по производству полупроводников, но сроки его запуска неоднократно откладывались. Тан возглавил компанию в марте после Пэта Гелсингера, который значительно инвестировал в производство и был уволен советом директоров Intel.

Вливание капитала из Вашингтона может помочь восстановить темпы производства и уменьшить финансовое давление на компанию, которая уже сокращает расходы и рабочие места.

Производственное подразделение Intel понесло миллиардные убытки из-за сложностей конкуренции с тайваньской TSMC. В прошлом месяце Тан сообщил, что компания отказывается от приостановленных производственных проектов в Германии и Польше и замедляет строительство завода в Огайо, чтобы уменьшить убытки.

США тайно отслеживают чипы Nvidia и AMD, а Китай видит в этом угрозу нацбезопасности13.08.25, 13:59 • 3554 просмотра

Алена Уткина

ОбществоТехнологии
Intel
Огайо
Financial Times
Белый дом
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Германия
Китай
Соединённые Штаты
Польша