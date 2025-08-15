$41.450.06
Ексклюзив
08:34 • 3156 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
04:50 • 34197 перегляди
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
03:55 • 68964 перегляди
Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
03:09 • 33875 перегляди
"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путінаVideo
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 145010 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 13:54 • 174041 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
14 серпня, 12:57 • 89355 перегляди
"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8
14 серпня, 11:53 • 89386 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 рокуPhoto
14 серпня, 09:32 • 83289 перегляди
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
14 серпня, 08:11 • 185146 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
Акції Intel злетіли на 7% на тлі можливих інвестицій уряду США

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Акції Intel зросли на 7% після повідомлень про обговорення адміністрацією Трампа придбання частки в компанії. Це пов'язано з планами відродження американського виробництва чіпів та заводу Intel в Огайо.

Акції Intel злетіли на 7% на тлі можливих інвестицій уряду США

Акції Intel виросли більш ніж на 7% після повідомлень, що адміністрація президента США Дональда Трампа обговорює можливе придбання частки в компанії для підтримки виробництва американських чіпів. Про це пише УНН із посиланням на Financial Time.

Акції Intel підскочили більш ніж на 7% у четвер після повідомлень про те, що адміністрація Трампа обговорювала незвичайний крок щодо придбання частки в компанії в рамках плану відродження проблемного американського виробника мікросхем

- пише видання.

"Пропозиція виникла після зустрічі Трампа з головним виконавчим директором Intel Ліп-Бу Таном на початку цього тижня", за словами однієї людини, знайомої з обговоренням.

Джерело попередило, що деталі ще опрацьовуються, і переговори можуть зірватися.

Доповнення

Переговори щодо Intel, про які вперше повідомило Bloomberg, відбулися після того, як групи виробників чіпів Nvidia та AMD уклали угоду, яка дозволить їм продавати більш просунуті чіпи штучного інтелекту в Китаї в обмін на пропонування уряду частки доходів від продажів.

Раніше цього року адміністрація також взяла на себе так звану золоту акцію US Steel як умову для отримання дозволу на її поглинання японською Nippon Steel, що дає Вашингтону право вето щодо критично важливих рішень.

Компанія Intel відмовилася коментувати переговори, але заявила: "Intel глибоко віддана підтримці зусиль президента Трампа щодо зміцнення лідерства США в галузі технологій та виробництва. Ми з нетерпінням чекаємо на продовження нашої роботи з адміністрацією Трампа".

Речник Білого дому Куш Десаї наголосив, що "обговорення гіпотетичних угод слід розглядати як спекуляції, якщо адміністрація офіційно не оголосить про них".

Тан зустрівся з Трампом разом із міністром торгівлі Говардом Лутніком та міністром фінансів Скоттом Бессентом у понеділок. Трамп похвалив Тана після зустрічі та заявив, що його адміністрація проведе переговори з Intel та "надасть мені пропозиції протягом наступного тижня".

Причина співпраці

За словами джерела, вирішальним фактором у рішенні про співпрацю з Intel було бажання Трампа відродити завод компанії в Огайо.

У 2022 році Intel повідомила, що цей завод може стати найбільшим у світі підприємством з виробництва напівпровідників, але терміни його запуску неодноразово відкладалися. Тан очолив компанію у березні після Пета Гелсінгера, який значно інвестував у виробництво і був звільнений радою директорів Intel.

Вливання капіталу з Вашингтона може допомогти відновити темпи виробництва та зменшити фінансовий тиск на компанію, яка вже скорочує витрати та робочі місця.

Виробничий підрозділ Intel зазнав мільярдних збитків через складнощі конкуренції з тайванською TSMC. Минулого місяця Тан повідомив, що компанія відмовляється від призупинених виробничих проектів у Німеччині та Польщі та уповільнює будівництво заводу в Огайо, щоб зменшити збитки.

США таємно відстежують чіпи Nvidia та AMD, а Китай бачить у цьому загрозу нацбезпеці13.08.25, 13:59 • 3554 перегляди

Альона Уткіна

