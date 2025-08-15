Акції Intel злетіли на 7% на тлі можливих інвестицій уряду США

Акції Intel виросли більш ніж на 7% після повідомлень, що адміністрація президента США Дональда Трампа обговорює можливе придбання частки в компанії для підтримки виробництва американських чіпів. Про це пише УНН із посиланням на Financial Time.

Акції Intel підскочили більш ніж на 7% у четвер після повідомлень про те, що адміністрація Трампа обговорювала незвичайний крок щодо придбання частки в компанії в рамках плану відродження проблемного американського виробника мікросхем - пише видання.

"Пропозиція виникла після зустрічі Трампа з головним виконавчим директором Intel Ліп-Бу Таном на початку цього тижня", за словами однієї людини, знайомої з обговоренням.

Джерело попередило, що деталі ще опрацьовуються, і переговори можуть зірватися.

Доповнення

Переговори щодо Intel, про які вперше повідомило Bloomberg, відбулися після того, як групи виробників чіпів Nvidia та AMD уклали угоду, яка дозволить їм продавати більш просунуті чіпи штучного інтелекту в Китаї в обмін на пропонування уряду частки доходів від продажів.

Раніше цього року адміністрація також взяла на себе так звану золоту акцію US Steel як умову для отримання дозволу на її поглинання японською Nippon Steel, що дає Вашингтону право вето щодо критично важливих рішень.

Компанія Intel відмовилася коментувати переговори, але заявила: "Intel глибоко віддана підтримці зусиль президента Трампа щодо зміцнення лідерства США в галузі технологій та виробництва. Ми з нетерпінням чекаємо на продовження нашої роботи з адміністрацією Трампа".

Речник Білого дому Куш Десаї наголосив, що "обговорення гіпотетичних угод слід розглядати як спекуляції, якщо адміністрація офіційно не оголосить про них".

Тан зустрівся з Трампом разом із міністром торгівлі Говардом Лутніком та міністром фінансів Скоттом Бессентом у понеділок. Трамп похвалив Тана після зустрічі та заявив, що його адміністрація проведе переговори з Intel та "надасть мені пропозиції протягом наступного тижня".

Причина співпраці

За словами джерела, вирішальним фактором у рішенні про співпрацю з Intel було бажання Трампа відродити завод компанії в Огайо.

У 2022 році Intel повідомила, що цей завод може стати найбільшим у світі підприємством з виробництва напівпровідників, але терміни його запуску неодноразово відкладалися. Тан очолив компанію у березні після Пета Гелсінгера, який значно інвестував у виробництво і був звільнений радою директорів Intel.

Вливання капіталу з Вашингтона може допомогти відновити темпи виробництва та зменшити фінансовий тиск на компанію, яка вже скорочує витрати та робочі місця.

Виробничий підрозділ Intel зазнав мільярдних збитків через складнощі конкуренції з тайванською TSMC. Минулого місяця Тан повідомив, що компанія відмовляється від призупинених виробничих проектів у Німеччині та Польщі та уповільнює будівництво заводу в Огайо, щоб зменшити збитки.

