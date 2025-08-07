Активность врага возле Часового Яра снизилась, оккупанты выжидают - военный
Киев • УНН
Под Часовым Яром снизилась активность российских войск, зафиксировано лишь одно боестолкновение за сутки. Враг ожидает наступательных действий с Торецкого направления, чтобы объединить усилия.
Сейчас российские захватчики под Часовым Яром, что на Краматорском направлении, снизили активность, за минувшие сутки произошло лишь одно боестолкновение. Враг ожидает наступательных действий с Торецкого направления, сообщил подполковник, спикер 11-го армейского корпуса Дмитрий Запорожец в эфире телемарафона в четверг, пишет УНН.
Детали
"Враг сейчас на паузе. Они ожидают наступательных действий с Торецкого направления. Ведь, если эти два направления объединятся, то враг активнее и скорее будет наступать на Константиновку", - рассказал военный.
Он добавил, что за прошедшие сутки произошло лишь одно боестолкновение, которое носило локальный характер.
"В целом ожидаем возобновления штурмовых действий на этом направлении. За минувшие сутки произошло одно боестолкновение. Оно носило локальный характер, враг пытался проводить какую-то разведывательную деятельность, пытался продвигаться в сторону позиций Сил обороны", - отметил Запорожец.
Спикер также добавил, что ситуация остается контролируемой. Силам обороны удается удерживать позиции и уничтожать врага.
"В целом ситуация контролируемая. Мы уничтожаем врага на подступах, в то же время не даем ему находиться в центральных частях города. Также не даем врагу инфильтрироваться... в направлении окраины Часового Яра, где есть возможность сдерживать врага", - сказал Запорожец.
Дополнение
31 июля российское министерство обороны сообщило о якобы захвате города Часов Яр в Донецкой области. Спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов назвал это очередным "вбросом", а карта DeepState подтверждает, что россияне не контролируют город.
российские оккупанты солгали о захвате города Часов Яр Донецкой области. Они попытались осуществить прорыв, но он завершился неудачей.