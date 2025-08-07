$41.610.07
Эксклюзив
08:14 • 2764 просмотра
Трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Путина: политолог оценил вероятность проведения
06:56 • 8872 просмотра
Организовал пытки журналистки Рощиной: руководителю СИЗО в таганроге заочно сообщено о подозренииVideo
6 августа, 22:17 • 20504 просмотра
"Есть очень большая вероятность, что так и будет": Трамп о встрече с путиным и Зеленским
6 августа, 17:38 • 42575 просмотра
Обсудили то, что было озвучено в москве: Зеленский поговорил с Трампом и европейскими лидерами
6 августа, 17:25 • 48365 просмотра
Новый вариант коронавируса Stratus обнаружен на Полтавщине: что о нем известно
Эксклюзив
6 августа, 14:54 • 97577 просмотра
Контроль рискованной иностранной компании над украинскими Ми-8: почему решение Госавиаслужбы поднимает вопросы безопасности и доверия
Эксклюзив
6 августа, 13:33 • 67982 просмотра
БАДы - это зло? Что думают врачи о витаминах и попытках зарегулировать этот рынок
6 августа, 13:32 • 61492 просмотра
Украина пытается разблокировать транзит через Молдову: МИД о ситуации с депортированными украинцами на грузинском КПП
Эксклюзив
6 августа, 13:30 • 47821 просмотра
Закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы обжалуют в суде – Елена Соседка
6 августа, 13:03 • 101729 просмотра
Новый механизм поставок оружия Украине PURL: что предусматривает инициатива
Активность врага возле Часового Яра снизилась, оккупанты выжидают - военный

Киев • УНН

 • 326 просмотра

Под Часовым Яром снизилась активность российских войск, зафиксировано лишь одно боестолкновение за сутки. Враг ожидает наступательных действий с Торецкого направления, чтобы объединить усилия.

Активность врага возле Часового Яра снизилась, оккупанты выжидают - военный

Сейчас российские захватчики под Часовым Яром, что на Краматорском направлении, снизили активность, за минувшие сутки произошло лишь одно боестолкновение. Враг ожидает наступательных действий с Торецкого направления, сообщил подполковник, спикер 11-го армейского корпуса Дмитрий Запорожец в эфире телемарафона в четверг, пишет УНН.

Детали

"Враг сейчас на паузе. Они ожидают наступательных действий с Торецкого направления. Ведь, если эти два направления объединятся, то враг активнее и скорее будет наступать на Константиновку", - рассказал военный.

Он добавил, что за прошедшие сутки произошло лишь одно боестолкновение, которое носило локальный характер.

"В целом ожидаем возобновления штурмовых действий на этом направлении. За минувшие сутки произошло одно боестолкновение. Оно носило локальный характер, враг пытался проводить какую-то разведывательную деятельность, пытался продвигаться в сторону позиций Сил обороны", - отметил Запорожец.

Спикер также добавил, что ситуация остается контролируемой. Силам обороны удается удерживать позиции и уничтожать врага.

"В целом ситуация контролируемая. Мы уничтожаем врага на подступах, в то же время не даем ему находиться в центральных частях города. Также не даем врагу инфильтрироваться... в направлении окраины Часового Яра, где есть возможность сдерживать врага", - сказал Запорожец.

Дополнение

31 июля российское министерство обороны сообщило о якобы захвате города Часов Яр в Донецкой области. Спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов назвал это очередным "вбросом", а карта DeepState подтверждает, что россияне не контролируют город.

российские оккупанты солгали о захвате города Часов Яр Донецкой области. Они попытались осуществить прорыв, но он завершился неудачей.

Павел Зинченко

Война
Донецкая область
Торецк
Часов Яр
Константиновка
Краматорск