Активність ворога біля Часового Яру знизилася, окупанти вичікують - військовий
Київ • УНН
Під Часовим Яром знизилася активність російських військ, зафіксовано лише одне боєзіткнення за добу. Ворог очікує наступальних дій з Торецького напрямку, щоб об'єднати зусилля.
Нараз російські загарбники під Часовим Яром, що на Краматорському напрямку, знизили активність, за минулу добу сталося лише одне боєзіткнення. Ворог очікує наступальних дій з Торецького напрямку, повідомив підполковник, речник 11-го армійського корпусу Дмитро Запорожець в ефірі телемарафону у четвер, пише УНН.
Деталі
"Ворог зараз на паузі. Вони очікують наступальних дій з Торецького напрямку. Адже, якщо ці два напрямки об'єднаються, то ворог активніше та скоріше буде наступати на Костянтинівку", - розповів військовий.
Він додав, що минулої доби відбулося лише одне боєзіткнення, яке мало локальний характер.
"В цілому очікуємо поновлення штурмових дій на цьому напрямку. За минулу добу відбулося одне боєзіткнення. Воно носило локальний характер, ворог намагався проводити якусь розвідувальну діяльність, намагався просуватися в бік позицій Сил оборони", - зазначив Запорожець.
Речник також додав, що ситуація лишається контрольованою. Силам оборони вдається утримувати позиції та знищувати ворога.
"В цілому ситуація контрольована. Ми знищуємо ворога на підступах, водночас не даємо йому перебувати у центральних частинах міста. Також не даємо ворогу інфільтруватися... у напрямку околиці Часового Яру, де є можливість стримувати ворога", - сказав Запорожець.
Доповнення
31 липня російське міністерство оборони повідомило про нібито захоплення міста Часів Яр на Донеччині. Речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов назвав це черговим "вкидом", а карта DeepState підтверджує, що росіяни не контролюють місто.
російські окупанти збрехали про захоплення міста Часів Яр Донецької області. Вони спробували здійснити прорив, але він завершився невдачею.