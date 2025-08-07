$41.610.07
Ексклюзив
08:14 • 6336 перегляди
Тристороння зустріч Зеленського, Трампа і путіна: політолог оцінив ймовірність проведення
06:56 • 11827 перегляди
Організував катування журналістки Рощиної: керівнику СІЗО у таганрозі заочно повідомлено про підозруVideo
6 серпня, 22:17 • 22164 перегляди
"Є дуже велика ймовірність, що так і буде": Трамп про зустріч із путіним та Зеленським
6 серпня, 17:38 • 44153 перегляди
Обговорили те, що було озвучено в москві: Зеленський поговорив із Трампом та європейськими лідерами
6 серпня, 17:25 • 49694 перегляди
Новий варіант коронавірусу Stratus виявлено на Полтавщині: що про нього відомо
Ексклюзив
6 серпня, 14:54 • 99637 перегляди
Контроль ризикової іноземної компанії над українськими Ми-8: чому рішення Державіаслужби порушує питання безпеки та довіри
Ексклюзив
6 серпня, 13:33 • 68412 перегляди
БАДи - це зло? Що думають лікарі про вітаміни і спроби зарегулювати цей ринок
6 серпня, 13:32 • 61552 перегляди
Україна намагається розблокувати транзит через Молдову: МЗС про ситуацію із депортованими українцями на грузинському КПП
Ексклюзив
6 серпня, 13:30 • 47857 перегляди
Закриття справи проти головного юриста НБУ Зими оскаржать в суді – Олена Сосєдка
6 серпня, 13:03 • 103265 перегляди
Новий механізм постачання зброї Україні PURL: що передбачає ініціатива
Активність ворога біля Часового Яру знизилася, окупанти вичікують - військовий

Київ • УНН

 • 1016 перегляди

Під Часовим Яром знизилася активність російських військ, зафіксовано лише одне боєзіткнення за добу. Ворог очікує наступальних дій з Торецького напрямку, щоб об'єднати зусилля.

Активність ворога біля Часового Яру знизилася, окупанти вичікують - військовий

Нараз російські загарбники під Часовим Яром, що на Краматорському напрямку, знизили активність, за минулу добу сталося лише одне боєзіткнення. Ворог очікує наступальних дій з Торецького напрямку, повідомив підполковник, речник 11-го армійського корпусу Дмитро Запорожець в ефірі телемарафону у четвер, пише УНН.

Деталі

"Ворог зараз на паузі. Вони очікують наступальних дій з Торецького напрямку. Адже, якщо ці два напрямки об'єднаються, то ворог активніше та скоріше буде наступати на Костянтинівку", - розповів військовий.

Він додав, що минулої доби відбулося лише одне боєзіткнення, яке мало локальний характер.

"В цілому очікуємо поновлення штурмових дій на цьому напрямку. За минулу добу відбулося одне боєзіткнення. Воно носило локальний характер, ворог намагався проводити якусь розвідувальну діяльність, намагався просуватися в бік позицій Сил оборони", - зазначив Запорожець.

Речник також додав, що ситуація лишається контрольованою. Силам оборони вдається утримувати позиції та знищувати ворога.

"В цілому ситуація контрольована. Ми знищуємо ворога на підступах, водночас не даємо йому перебувати у центральних частинах міста. Також не даємо ворогу інфільтруватися... у напрямку околиці Часового Яру, де є можливість стримувати ворога", - сказав Запорожець.

Доповнення

31 липня російське міністерство оборони повідомило про нібито захоплення міста Часів Яр на Донеччині. Речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов назвав це черговим "вкидом", а карта DeepState підтверджує, що росіяни не контролюють місто.

російські окупанти збрехали про захоплення міста Часів Яр Донецької області. Вони спробували здійснити прорив, але він завершився невдачею.

Павло Зінченко

Війна
Донецька область
Торецьк
Часів Яр
Костянтинівка
Краматорськ