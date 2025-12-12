$42.270.01
Эксклюзив
11:47 • 1724 просмотра
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
11:37 • 2900 просмотра
За каждым приду лично: Генпрокурор Кравченко не собирается в отставку и знает, кто работает против него
10:25 • 8970 просмотра
Полномочия СБУ расширятся: Зеленский подписал закон
Эксклюзив
10:23 • 10336 просмотра
В Раде работают над усовершенствованием законодательства, регулирующего работу медицинских учреждений
Эксклюзив
07:00 • 15449 просмотра
Переоформление авто в Украине: адвокат рассказал, где это можно сделать, сколько стоит, и плюсы и минусы разных методов
12 декабря, 01:09 • 24613 просмотра
Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности для реализации мирного соглашения
11 декабря, 17:49 • 36967 просмотра
Рубио, Хегсет, Уиткофф, Кушнер и другие высокопоставленные лица США провели переговоры с украинской командой: говорили о гарантиях безопасностиPhoto
11 декабря, 17:00 • 45981 просмотра
Верю, что украинский народ ответит на этот вопрос: Зеленский о выходе ВСУ из Донбасса
Эксклюзив
11 декабря, 14:13 • 37704 просмотра
Насколько вырастут цены на хлеб в следующем году: прогноз представителя рынка
11 декабря, 13:51 • 36065 просмотра
В ЕС утвердили новый подход к переговорам о вступлении Украины, несмотря на вето Венгрии: о чем идет речь
"Агент НАБУ" Гончар по делу экс-главы судебной администрации - гражданин россии в международном розыске

Киев • УНН

 • 138 просмотра

Экс-глава Государственной судебной администрации Алексей Сальников заявил, что "агентом НАБУ" по его делу был гражданин россии Алексей Гончар, находившийся в международном розыске. Сальникова приговорили к трем годам лишения свободы за злоупотребление влиянием, а дело он называет сфабрикованным.

"Агент НАБУ" Гончар по делу экс-главы судебной администрации - гражданин россии в международном розыске

Экс-глава Государственной судебной администрации (ГСА) Алексей Сальников рассказал, что "агентом" Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по его делу был гражданин россии Алексей Гончар, находившийся в международном розыске. По его словам, "агент НАБУ" постоянно звонил в рф и давал в суде ложные показания, пишет УНН.

Сальникова приговорили к трем годам лишения свободы по уголовному производству НАБУ о злоупотреблении влиянием. Дело было построено на показаниях Алексея Гончара, который сотрудничал с НАБУ и провоцировал экс-главу ГСА на преступление. Сальников называет дело заказным и полностью сфабрикованным.

Сфабрикованное дело НАБУ

"Я всегда говорил, что не признаю себя виновным в совершении какого-либо уголовного правонарушения. Считаю, что дело против меня полностью сфабриковано "вчерную"", - отметил Сальников в интервью изданию "Судебно-юридическая газета".

По его словам, Гончар передал ему средства в рамках сбора на авто для ВСУ. "Они действительно передавались, но на приобретение авто для ВСУ, что подтвердили и свидетели, допрошенные в суде, в том числе и водитель Гончара и его жена, хотя Гончар все отрицал и не узнавал своего водителя. Если очень коротко, Гончар обратился ко мне и сообщил, что решил мобилизоваться в ВСУ и ему нужен автомобиль. Он просил меня с этим помочь и акцентировал на том, что если именно я его "подарю" (передам воинской части), авто закрепят за ним, и он сможет его использовать и будет хотя бы водителем, что уже для него будет лучше", - рассказал Сальников.

После того, как он понял, что на самом деле такой воинской части нет, Сальников вернул средства Гончару. Тот, как установлено в ходе судебного следствия, их украл, но прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры этого "не заметил".

По словам Сальникова, детективы НАБУ попытались эту передачу средств назвать взяткой для судей Верховного Суда. Однако в суде они не смогли доказать, что Сальников хотел дать взятку судьям или украсть средства.

"НАБУ после обыска у меня транслировало всем ролики о том, что я хотел дать взятку судьям Верховного Суда. Впоследствии меня обвиняли, что я хотел украсть эти средства. Через два года ВАКС установил, что ни одного преступления, ни другого не существовало, но для спасения НАБУ и САП выдумал новое несуществующее преступление и осудил меня за злоупотребление влиянием. Правда, так и не установили, на кого и каким образом я собирался влиять", - рассказал Сальников.

По его словам, в ходе судебного следствия установлено, что он ни к кому не обращался и ничего не решал.

"На материалах НСРД (негласных следственно-розыскных действий – ред.) есть записи, где я несколько раз говорю агенту Гончару, что не могу ему ничем помочь, но суд отказал в их исследовании, как и в удовлетворении 99% поданных защитой ходатайств, что наводит на мысль, что ради спасения имиджа антикоррупционных органов они способны на все", - отметил Сальников.

По его словам, даже сам "агент НАБУ" в суде заявил, что экс-глава ГСА не собирался решать какие-либо дела и не видит в действиях Сальникова никакого коррупционного деяния.

Кроме того, как отмечает экс-глава ГСА, стороной защиты было установлено, что протоколы допроса Гончара по делу являются подделкой, поскольку он в это время находился в другом месте, что установлено биллингом его телефона. Но, по словам Сальникова, "и здесь суд нашел оправдание честнейшему органу досудебного расследования".

Кто такой "агент НАБУ" Гончар

"Когда мы начали слушать дело в ВАКСе, то узнали, что он (Алексей Гончар – ред.) гражданин рф и находится в международном розыске. Он пытался создать образ военного, хотя на то время таковым не был", - рассказал Сальников.

По его словам, Гончар по поддельным документам через суд получил гражданство Украины.

"Он отбывал наказание за мошенничество в крупных размерах в россии. Получив гражданство Украины, Гончар неоднократно менял фамилии (Гончар, Шевченко, Карпенко). Даже был Торопом и Топором. На момент совершения преступления он находился под домашним круглосуточным арестом со средством электронного контроля – электронным браслетом", - рассказал экс-глава ГСА.

Несмотря на меру пресечения, Гончар свободно передвигался по Киеву и Киевской области, что, по словам Сальникова, подтверждается биллингом телефона "агента НАБУ" и его встречами, зафиксированными стороной защиты. Прокурор в судебном заседании объяснял это сотрудничеством с правоохранительными органами.

"Нами были собраны доказательства, что он постоянно звонит на территорию рф. Также, по моему мнению, он находится "на зарплате" у НАБУ, так как он является заявителем и в других уголовных производствах НАБУ", - отметил экс-глава ГСА.

Сальников отметил, что во время общения с Гончаром "агент НАБУ" постоянно пытался подстрекать его к неправомерным действиям, например, помочь ему с "решением" различных вопросов. Однако, как утверждает экс-глава ГСА, какой-либо реакции по этому поводу от антикоррупционных органов, под чьим контролем действовал Гончар, нет.

"Сам прокурор в процессе признал, что Гончар постоянно давил на меня. Гончар в суде указал, что он каким-то образом повлиял на мое назначение, но каким образом, мне не понятно. Однако, постоянно шантажировал меня, указывая на то, что я ему что-то должен. По моему мнению, он выполнял роль агента-провокатора, основная цель которого была дестабилизация Верховного Суда и самое главное - дискредитация административной юстиции и Большой палаты Верховного Суда, взятие ее под контроль", - подчеркнул Сальников.

Кроме того, по его словам, представители компании, в интересах которой якобы действовал Гончар, были шокированы, когда в СМИ узнали, как использовали их дело для фабрикации уголовного производства, поскольку Гончара они не просили что-то решать и тем более не были осведомлены о его знакомстве с Сальниковым.

Напомним

В августе 2025 года Высший антикоррупционный суд приговорил экс-руководителя Государственной судебной администрации Украины Алексея Сальникова к 3 годам заключения за злоупотребление влиянием.

14 февраля 2024 года прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт в отношении бывшего главы Государственной судебной администрации Украины, разоблаченного в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды судьям Верховного Суда за вынесение решения в пользу коммерческого предприятия и в завладении чужим имуществом путем обмана.

По данным следствия, в марте 2023 года глава ГСА Украины получил от лица 7,5 тыс. долл. США. Часть этих средств он должен был оставить себе, а 5 тыс. долл. США якобы передать судьям за вынесение решения в интересах коммерческого предприятия.

Лилия Подоляк

Политика
Обыск
Мобилизация
Война в Украине
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Украина