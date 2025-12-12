$42.270.01
"Агент НАБУ" Гончар у справі ексголови судової адміністрації - громадянин росії в міжнародному розшуку

Київ • УНН

 • 122 перегляди

Ексголова Державної судової адміністрації Олексій Сальніков заявив, що "агентом НАБУ" у його справі був громадянин росії Олексій Гончар, який перебував у міжнародному розшуку. Сальнікова засудили до трьох років позбавлення волі за зловживання впливом, а справу він називає сфабрикованою.

"Агент НАБУ" Гончар у справі ексголови судової адміністрації - громадянин росії в міжнародному розшуку

Ексголова Державної судової адміністрації (ДСА) Олексій Сальніков розповів, що "агентом" Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) у його справі був громадянин росії Олексій Гончар, який перебував в міжнародному розшуку. За його словами, "агент НАБУ" постійно телефонував до рф і давав у суді неправдиві свідчення, пише УНН.

Сальнікова засудили до трьох років позбавлення волі у кримінальному провадженні НАБУ щодо зловживання впливом. Справа була побудована на свідченнях Олексія Гончара, який співпрацював з НАБУ і провокував ексголову ДСА на злочин. Сальніков називає справу замовною і повністю сфабрикованою.

Сфабрикована справа НАБУ

"Я завжди казав, що не визнаю себе винуватим у вчиненні будь-якого кримінального правопорушення. Вважаю, що справа проти мене повністю сфабрикована "вчорну"", - зазначив Сальніков в інтервʼю виданню "Судово-юридична газета".

За його словами, Гончар передав йому кошти в межах збору на авто для ЗСУ. "Вони дійсно передавались, але на придбання авто для ЗСУ, що підтвердили і свідки, допитані в суді, у тому числі і водій Гончара та його дружина, хоча Гончар все заперечував і не впізнавав свого водія. Якщо дуже коротко, Гончар звернувся до мене та повідомив, що вирішив мобілізуватись до ЗСУ і йому потрібен автомобіль. Він просив мене з цим допомогти і акцентував на тому, що якщо саме я його "подарую" (передам військовій частині), авто закріплять за ним, і він зможе його використовувати і буде хоча б водієм, що вже для нього буде краще", - розповів Сальніков.

Після того, як він зрозумів, що насправді такої військової частини немає, Сальніков повернув кошти Гончару. Той, як встановлено в ході судового слідства, їх вкрав, але прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури цього "не помітив". 

За словами Сальнікова, детективи НАБУ спробували цю передачу коштів назвати хабарем для суддів Верховного Суду. Однак в суді вони не змогли довести, що Сальніков хотів дати хабар суддям або вкрасти кошти.

"НАБУ після обшуку у мене транслювало всім ролики про те, що я хотів дати хабар суддям Верховного Суду. Згодом мене обвинувачували, що я хотів вкрасти ці кошти. Через два роки ВАКС встановив, що ні одного злочину, ні іншого не існувало, але для рятування НАБУ та САП вигадав новий неіснуючий злочин та засудив мене за зловживання впливом. Правда, так і не встановили, на кого та яким чином я збирався впливати", - розповів Сальніков. 

За його словами, в ході судового слідства встановлено, що він ні до кого не звертався та нічого не вирішував.  

"На матеріалах НСРД (негласних слідчо-розшукових дій – ред.) є записи, де я декілька разів кажу агенту Гончару, що не можу йому нічим допомогти, але суд відмовив у їх дослідженні, як і у задоволенні 99% поданих захистом клопотань, що наводить на думку, що задля рятування іміджу антикорупційних органів вони здатні на все", - зазначив Сальніков.

За його словами, навіть сам "агент НАБУ" в суді заявив, що ексголова ДСА не збирався вирішувати якісь справи і не бачить в діях Сальнікова жодного корупційного діяння. 

Окрім того, як зазначає ексголова ДСА, стороною захисту було встановлено, що протоколи допиту Гончара у справі є підробкою, оскільки він в цей час перебував у іншому місці, що встановлено білінгом його телефону. Але, за словами Сальнікова, "і тут суд знайшов виправдання найчеснішому органу досудового розслідування". 

Хто такий "агент НАБУ" Гончар

"Коли ми почали слухати справу у ВАКСі, то дізнались, що він (Олексій Гончар – ред.) громадян рф і знаходиться в міжнародному розшуку. Він намагався створити образ військово, хоча на той час таким не був", - розповів Сальніков. 

За його словами, Гончар по підроблених документах через суд отримав громадянство України. 

"Він відбував покарання за шахрайство у великих розмірах в росії. Отримавши громадянство України, Гончар неодноразово змінював прізвища (Гончар, Шевченко, Карпенко). Навіть був Торопом та Топором. На момент скоєння злочину він знаходився під домашнім цілодобовим арештом із засобом електронного контролю – електронним браслетом", - розповів ексголова ДСА.

Попри запобіжний захід Гончар вільно пересувався Києвом та Київською областю, що, за словами Сальнікова, підтверджується білінгом телефону "агента НАБУ" та його зустрічами, зафіксованими стороною захисту. Прокурор в судовому засіданні пояснював це співпрацею з правоохоронцями.

"Нами було зібрано докази, що він постійно телефонує на територію рф. Також, на мою думку, він перебуває "на зарплаті" у НАБУ, так як він є заявником і в інших кримінальних провадженнях НАБУ", - зазначив ексголова ДСА.

Сальніков зазначив, що під час спілкування з Гончарем "агент НАБУ" постійно намагався підбурювати його до неправомірних дій, наприклад, допомогти йому з "вирішенням" різних питань. Проте, як стверджує ексголова ДСА, будь-якої реакції з приводу цього від антикорупційних органів, під чиїм контролем діяв Гончар, немає. 

"Сам прокурор в процесі визнав, що Гончар постійно тиснув на мене. Гончар в суді вказав, що він якимось чином вплинув на моє призначення, але яким чином, мені не зрозуміло. Однак, постійно шантажував мене, вказуючи на те, що я йому щось винен. На мою думку, він виконував роль агента - провокатора, основна мета якого була дестабілізація Верховного Суду і саме головне - дискредитація адміністративної юстиції та Великої палати Верховного Суду, взяття її під контроль", - наголосив Сальніков.

Окрім того, за його словами, представники компанії, в інтересах якої нібито діяв Гончар, були шоковані, коли в ЗМІ дізнались, як використали їхню справу для фабрикування кримінального провадження, оскільки Гончара вони не просили щось вирішувати і тим паче не були обізнані про його знайомство з Сальніковим.

Нагадаємо

У серпні 2025 року Вищий антикорупційний суд засудив екскерівника Державної судової адміністрації України Олексія Сальнікова до 3 років ув'язнення за зловживання впливом.

14 лютого 2024 року прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував до суду обвинувальний акт стосовно колишнього голови Державної судової адміністрації України, викритого на підбурюванні до надання неправомірної вигоди суддям Верховного Суду за винесення рішення на користь комерційного підприємства та у заволодінні чужим майном шляхом обману.

За даними слідства, у березні 2023 року голова ДСА України отримав від особи 7,5 тис. дол. США. Частину цих коштів він мав залишити собі, а 5 тис. дол. США начебто передати суддям за винесення рішення в інтересах комерційного підприємства.

Лілія Подоляк

