Повернути владу над судовою системою і розподілом коштів. Ексголова судової адміністрації назвав причини відкриття справи в НАБУ проти нього та Князєва

Ексголова Державної судової адміністрації (ДСА) Олексій Сальніков, засуджений за зловживання впливом, назвав кримінальне провадження, яке проти нього розслідувало Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) замовним. Серед причин відкриття справи – спроби впливових людей відновити контроль над судовою системою і взяття під контроль розподіл грантового фінансування, пише УНН.

Вважав і вважаю справу проти мене замовною та сфальсифікованою. Мені шкода, що НАБУ було використано для досягнення суто приватних інтересів - зазначив Сальніков в інтервʼю виданню «Судово-юридична газета».

За його словами, є декілька причин відкриття кримінального провадження проти нього.

На мою думку, перша основна причина – це бажання деяких впливових людей у судовій системі повернути собі владу, яку вони втратили після обрання головою Верховного Суду Всеволода Князєва. Для цього також було необхідно і змістити мене з посади голови ДСА. Були використані тісні дружні звʼязки цих людей з наразі вже колишнім керівництвом НАБУ - розповів Сальніков.

За його словами, колишнє керівництво Національного антикорупційного бюро організувало низку провокаторів, зокрема Олексія Гончара та Кирила Горбурова, з метою фабрикації кримінальної справи проти Князєва, та Сальнікова. Відповідно до матеріалів слідства Гончар і Горбуров були агентами НАБУ, які провокували Сальнікова та Князєва на скоєння корупційних злочинів.

Другою ймовірною причиною стало бажання так званих "грантових кіл" посилити свій вплив на судову систему взагалі та взяти до рук розподіл фінансів в ДСА. Для цього було необхідно взяти під контроль ДСА і Вищу раду правосуддя, які безпосередньо займалися цими питаннями. Але за умови слабкого номінального голови ВРП Григорія Усика для встановлення контролю над судовою системою, в тому числі над розподілом фінансів, необхідно було прибрати людей, що здійснювали реальне керівництво судовою системою - голову ВС Князєва та Голову ДСА - пояснив Сальніков.

На його думку, за таких умов інтереси обох груп впливу співпали. "Перша група (хоч і тимчасово) повернула собі владу; а грантові організації отримали контроль над ВРП і розподілом коштів в судовій системі. Членів ВРП "потягали" на допити в НАБУ, і тепер, наскільки я розумію, фактичне керівництво ВРП здійснює як раз один із членів - колишній представник грантових кіл", - зазначив Сальніков.

Нагадаємо

У серпні 2025 року Вищий антикорупційний суд засудив екскерівника Державної судової адміністрації України Олексія Сальнікова до 3 років ув'язнення за зловживання впливом.

14 лютого 2024 року прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував до суду обвинувальний акт стосовно колишнього голови Державної судової адміністрації України, викритого на підбурюванні до надання неправомірної вигоди суддям Верховного Суду за винесення рішення на користь комерційного підприємства та у заволодінні чужим майном шляхом обману.

За даними слідства, у березні 2023 року голова ДСА України отримав від особи 7,5 тис. дол. США. Частину цих коштів він мав залишити собі, а 5 тис. дол. США начебто передати суддям за винесення рішення в інтересах комерційного підприємства.