Вернуть власть над судебной системой и распределением средств. Экс-глава судебной администрации назвал причины открытия дела в НАБУ против него и Князева

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Экс-глава ГСА Алексей Сальников, осужденный за злоупотребление влиянием, назвал уголовное производство НАБУ против него заказным. Он считает, что причиной являются попытки влиятельных людей восстановить контроль над судебной системой и распределением грантового финансирования.

Вернуть власть над судебной системой и распределением средств. Экс-глава судебной администрации назвал причины открытия дела в НАБУ против него и Князева

Экс-глава Государственной судебной администрации (ГСА) Алексей Сальников, осужденный за злоупотребление влиянием, назвал уголовное производство, которое против него расследовало Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), заказным. Среди причин открытия дела – попытки влиятельных людей восстановить контроль над судебной системой и взять под контроль распределение грантового финансирования, пишет УНН.

Считал и считаю дело против меня заказным и сфальсифицированным. Мне жаль, что НАБУ было использовано для достижения сугубо частных интересов

- отметил Сальников в интервью изданию «Судебно-юридическая газета».

По его словам, есть несколько причин открытия уголовного производства против него. 

По моему мнению, первая основная причина – это желание некоторых влиятельных людей в судебной системе вернуть себе власть, которую они потеряли после избрания председателем Верховного Суда Всеволода Князева. Для этого также было необходимо и сместить меня с должности председателя ГСА. Были использованы тесные дружеские связи этих людей с ныне уже бывшим руководством НАБУ

- рассказал Сальников.

По его словам, бывшее руководство Национального антикоррупционного бюро организовало ряд провокаторов, в частности Алексея Гончара и Кирилла Горбурова, с целью фабрикации уголовного дела против Князева и Сальникова. Согласно материалам следствия, Гончар и Горбуров были агентами НАБУ, которые провоцировали Сальникова и Князева на совершение коррупционных преступлений.

Второй вероятной причиной стало желание так называемых "грантовых кругов" усилить свое влияние на судебную систему вообще и взять в свои руки распределение финансов в ГСА. Для этого было необходимо взять под контроль ГСА и Высший совет правосудия, которые непосредственно занимались этими вопросами. Но при условии слабого номинального председателя ВСП Григория Усика для установления контроля над судебной системой, в том числе над распределением финансов, необходимо было убрать людей, осуществлявших реальное руководство судебной системой - председателя ВС Князева и Председателя ГСА

- пояснил Сальников.

По его мнению, при таких условиях интересы обеих групп влияния совпали. "Первая группа (хоть и временно) вернула себе власть; а грантовые организации получили контроль над ВСП и распределением средств в судебной системе. Членов ВСП "потаскали" на допросы в НАБУ, и теперь, насколько я понимаю, фактическое руководство ВСП осуществляет как раз один из членов - бывший представитель грантовых кругов", - отметил Сальников.

Напомним

В августе 2025 года Высший антикоррупционный суд приговорил экс-руководителя Государственной судебной администрации Украины Алексея Сальникова к 3 годам заключения за злоупотребление влиянием.

14 февраля 2024 года прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт в отношении бывшего председателя Государственной судебной администрации Украины, разоблаченного на подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды судьям Верховного Суда за вынесение решения в пользу коммерческого предприятия и в завладении чужим имуществом путем обмана.

По данным следствия, в марте 2023 года председатель ГСА Украины получил от лица 7,5 тыс. долл. США. Часть этих средств он должен был оставить себе, а 5 тыс. долл. США якобы передать судьям за вынесение решения в интересах коммерческого предприятия.

Лилия Подоляк

