"Абсолютно прозрачное заявление от россии" - Зеленский о массированной атаке рф

$44.300.0351.600.04
ukenru
06:59 • 3484 просмотра
Российский удар по Украине унес жизни 13 человек, в Днепре 6 пропавших - МВДPhoto
05:30 • 18152 просмотра
Проект Freya. Что это такое и кого сможет защитить антибаллистический щит
1 июня, 23:28 • 41821 просмотра
рф нанесла массированный удар по Киеву баллистикой, крылатыми ракетами и дронами
1 июня, 16:47 • 42681 просмотра
Буданов анонсировал новый обмен военнопленными в ближайшее время
Эксклюзив
1 июня, 15:17 • 49887 просмотра
Сложнейшая акушерская патология: где в столице спасают женщин с врастанием плаценты
Эксклюзив
1 июня, 13:39 • 42722 просмотра
Украина строит новую «килл-зону» для России — как middle strike-дроны могут изменить ход войны
Эксклюзив
1 июня, 12:19 • 86533 просмотра
Коррупционный скандал в БЭБ: в Раде призывают проверить законность открытых уголовных дел
Эксклюзив
1 июня, 09:18 • 51920 просмотра
Из-за жалоб клиники сайт StopOdrex заблокировали в четвертый раз, а историй от бывших пациентов стало еще больше
1 июня, 07:11 • 48681 просмотра
ЕС рассматривает исключение мужчин призывного возраста из временной защиты для украинцев - СМИ
Эксклюзив
31 мая, 11:09 • 62600 просмотра
Астрологический прогноз 1–7 июня 2026 года: лето открывает окно возможностей
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+20°
1м/с
50%
753мм
Популярные новости
россия осуществляет комбинированную атаку: запущены ракеты «Калибр», баллистика и десятки дронов по Украине1 июня, 23:04 • 30081 просмотра
В Киеве уже 4 пострадавших после массированной атаки РФ, горят поликлиника и дома2 июня, 00:40 • 27369 просмотра
В Днепре из-за атаки россиян по городу погибли четыре человека, десятки раненых - ОВАPhoto2 июня, 00:44 • 26985 просмотра
Киев затянуло едким дымом после массированной российской атакиVideo01:56 • 23643 просмотра
Число погибших в Днепре возросло до шести, пострадали 36 человекPhotoVideo04:25 • 19686 просмотра
публикации
Проект Freya. Что это такое и кого сможет защитить антибаллистический щит05:30 • 18169 просмотра
“Буковина” — чемпион, “Черноморец” возвращается в УПЛ, “Ворскла” исчезает с футбольной карты — итоги Первой лигиVideo1 июня, 15:01 • 42877 просмотра
Почему возникает першение в горле и когда стоит обратиться к врачу1 июня, 14:14 • 44328 просмотра
Коррупционный скандал в БЭБ: в Раде призывают проверить законность открытых уголовных дел
Эксклюзив
1 июня, 12:19 • 86543 просмотра
Бронирование, тарифы, выплаты ВПЛ, трудовые книжки и образование: что изменилось для украинцев с 1 июня1 июня, 10:10 • 76847 просмотра
Актуальные люди
Виталий Кличко
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Метте Фредериксен
Игорь Клименко
Актуальные места
Украина
Днепр (город)
Соединённые Штаты
Харьков
Франция
Реклама
УНН Lite
Дуа Липа и актер Каллум Тернер поженились в Лондоне03:45 • 13586 просмотра
HBO официально объявило о завершении "Эйфории" после третьего сезона1 июня, 13:59 • 32777 просмотра
Певица Алина Гросу окрестила сына, а крестной стала Ирина БилыкPhoto1 июня, 09:04 • 68983 просмотра
Фанаты убеждены, что Джейкоб Элорди станет следующим Джеймсом БондомVideo30 мая, 19:53 • 63999 просмотра
Таисию Повалий приговорили к 12 годам заключения29 мая, 11:05 • 83854 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
«Калибр» (семейство ракет)
Техника
9К720 Искандер

"Абсолютно прозрачное заявление от россии" - Зеленский о массированной атаке рф

Киев • УНН

 • 750 просмотра

В результате атаки 729 целями погибли люди в Киеве и Днепре. Зеленский призвал США и Европу предоставить ракеты к Patriot и развивать антибаллистику.

"Абсолютно прозрачное заявление от россии" - Зеленский о массированной атаке рф

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ночную массированную атаку рф на Украину, указав, что это "абсолютно прозрачное заявление от россии: если Украина не будет защищена от ударов баллистики и других ракет, эти удары будут продолжаться", поэтому Европе нужна собственная антибаллистика, как и помощь США с ракетами к Patriot, пишет УНН.

Детали

"Более 500 работников ГСЧС привлечены к ликвидации последствий ночной российской атаки по нашим городам и громадам. Основной удар был по Киеву, где снова повреждены десятки жилых домов и другая сугубо гражданская инфраструктура. К сожалению, известно о четырех погибших. Мои соболезнования всем родным и близким. Сейчас в больницах столицы находятся 38 человек, всем оказывается необходимая помощь", - указал Зеленский в соцсетях.

В Днепре, по его данным, продолжается поисково-спасательная операция на месте четырехэтажного многоквартирного дома. "Часть дома фактически просто снесли. Девять человек были убиты этой атакой, среди них – ребенок. Тридцать пять пострадавших в городе. Судьба еще шести человек неизвестна. Их поиски будут продолжаться столько, сколько необходимо", - отметил Зеленский.

"Били россияне и по энергетике в Харьковской области и критической инфраструктуре в Харькове. Под ударами были и Киевская, Николаевская, Запорожская, Полтавская, Сумская, Черниговская и Хмельницкая области", - сообщил Президент.

В Харьковской области после деоккупации идентифицировали 656 человек погибших02.01.23, 13:19 • 547813 просмотров

Всего за ночь россия, по его словам, выпустила по нашим людям 656 ударных дронов и 73 ракеты различных типов: баллистические, крылатые, противокорабельные.

Масштабная атака и абсолютно прозрачное заявление от россии: если Украина не будет защищена от ударов баллистики и других ракет, эти удары будут продолжаться. Европе нужна собственная антибаллистика, чтобы эта война наконец могла закончиться. И обязательно нужна помощь Соединенных Штатов в поставке ракет к Patriotʼам. Рассчитываем на поддержку наших партнеров и на действенные ответы на сегодняшний удар

- подчеркнул Зеленский.

"И спасибо всем украинцам и украинкам за то, что не пренебрегаете сигналами воздушной тревоги. Слава Украине!" - отметил Президент.

Российский удар по Украине унес жизни 13 человек, в Днепре 6 пропавших - МВД02.06.26, 09:59 • 3484 просмотра

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитика
Взрывы
Энергетика
Воздушная тревога
Война в Украине
Электроэнергия
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
MIM-104 Patriot
Европа
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Киев