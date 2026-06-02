"Абсолютно прозрачное заявление от россии" - Зеленский о массированной атаке рф

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ночную массированную атаку рф на Украину, указав, что это "абсолютно прозрачное заявление от россии: если Украина не будет защищена от ударов баллистики и других ракет, эти удары будут продолжаться", поэтому Европе нужна собственная антибаллистика, как и помощь США с ракетами к Patriot, пишет УНН.

Детали

"Более 500 работников ГСЧС привлечены к ликвидации последствий ночной российской атаки по нашим городам и громадам. Основной удар был по Киеву, где снова повреждены десятки жилых домов и другая сугубо гражданская инфраструктура. К сожалению, известно о четырех погибших. Мои соболезнования всем родным и близким. Сейчас в больницах столицы находятся 38 человек, всем оказывается необходимая помощь", - указал Зеленский в соцсетях.

В Днепре, по его данным, продолжается поисково-спасательная операция на месте четырехэтажного многоквартирного дома. "Часть дома фактически просто снесли. Девять человек были убиты этой атакой, среди них – ребенок. Тридцать пять пострадавших в городе. Судьба еще шести человек неизвестна. Их поиски будут продолжаться столько, сколько необходимо", - отметил Зеленский.

"Били россияне и по энергетике в Харьковской области и критической инфраструктуре в Харькове. Под ударами были и Киевская, Николаевская, Запорожская, Полтавская, Сумская, Черниговская и Хмельницкая области", - сообщил Президент.

Всего за ночь россия, по его словам, выпустила по нашим людям 656 ударных дронов и 73 ракеты различных типов: баллистические, крылатые, противокорабельные.

Масштабная атака и абсолютно прозрачное заявление от россии: если Украина не будет защищена от ударов баллистики и других ракет, эти удары будут продолжаться. Европе нужна собственная антибаллистика, чтобы эта война наконец могла закончиться. И обязательно нужна помощь Соединенных Штатов в поставке ракет к Patriotʼам. Рассчитываем на поддержку наших партнеров и на действенные ответы на сегодняшний удар - подчеркнул Зеленский.

"И спасибо всем украинцам и украинкам за то, что не пренебрегаете сигналами воздушной тревоги. Слава Украине!" - отметил Президент.

