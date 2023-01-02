В Харьковской области после деоккупации идентифицировали 656 человек погибших

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“На сегодняшний день в Харьковской области деоккупировано 340 населенных пунктов Богодуховского, Изюмского, Купянского, Харьковского, Чугуевского, Дергачевского районов. С первых дней деоккупации там работает полиция, которая помогает людям оправиться от ужасающих последствий пребывания россиян в наших городах”, – говорится в сообщении.

Детали

По предоставленной информации, следователи задокументировали деятельность 25 пыточных на освобожденных территориях, где происходили пытки электротоком, гражданским ломали пальцы и держали в бесчеловечных условиях.

Всего с 7 сентября на деоккупированных территориях Харьковской области:



обнаружено 920 тел граждан;



в том числе 25 детей;



предварительно идентифицировано 656 человек погибших.



Дополнение

В целом, на территории деоккупированных областей полицией обнаружено 48 пыточных и мест несвободы.