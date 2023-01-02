В Харьковской области после деоккупации идентифицировали 656 человек погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. На деоккупированных территориях Харьковской области правоохранители обнаружили 920 тел погибших граждан, из них – 656 тел удалось идентифицировать. Об этом в своем отчете на Facebook сообщил глава Харьковской областной полиции Владимир Тимошко, передает УНН.
Цитата
“На сегодняшний день в Харьковской области деоккупировано 340 населенных пунктов Богодуховского, Изюмского, Купянского, Харьковского, Чугуевского, Дергачевского районов. С первых дней деоккупации там работает полиция, которая помогает людям оправиться от ужасающих последствий пребывания россиян в наших городах”, – говорится в сообщении.
Детали
По предоставленной информации, следователи задокументировали деятельность 25 пыточных на освобожденных территориях, где происходили пытки электротоком, гражданским ломали пальцы и держали в бесчеловечных условиях.
Всего с 7 сентября на деоккупированных территориях Харьковской области:
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- обнаружено 920 тел граждан;
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- в том числе 25 детей;
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- предварительно идентифицировано 656 человек погибших.
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Дополнение
В целом, на территории деоккупированных областей полицией обнаружено 48 пыточных и мест несвободы.