У деокупованих областях виявлено 48 катівень та місць несвободи, найбільше на Харківщині
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. На території деокупованих областей поліцією виявлено 48 катівень та місць несвободи. Найбільше в Харківській області – 25. Про це повідомив начальник Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Національної поліції України генерал поліції третього рангу Олексій Сергєєв, передає УНН з посиланням на Національну поліцію України.
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«На сьогодні на території деокупованих областей поліцією виявлено 48 катівень та місць несвободи. З яких найбільше – 25 на Харківщині, 15 в Херсонській області, 3 в Київській, 2 в Сумській й по одній у Донецькій, Миколаївській та Чернігівській областях», - розповів Сергєєв.
Він повідомив, що за вказаними фактами слідчими Національної поліції розпочато і розслідується 18 кримінальних проваджень.
Доповнення
Від початку бойових дій правоохоронними органами розпочато понад 8 тисяч кримінальних проваджень за фактами військових злочинів.