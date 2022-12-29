У деокупованих областях виявлено 48 катівень та місць несвободи, найбільше на Харківщині

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«На сьогодні на території деокупованих областей поліцією виявлено 48 катівень та місць несвободи. З яких найбільше – 25 на Харківщині, 15 в Херсонській області, 3 в Київській, 2 в Сумській й по одній у Донецькій, Миколаївській та Чернігівській областях», - розповів Сергєєв.

Він повідомив, що за вказаними фактами слідчими Національної поліції розпочато і розслідується 18 кримінальних проваджень.

Доповнення

Від початку бойових дій правоохоронними органами розпочато понад 8 тисяч кримінальних проваджень за фактами військових злочинів.