В деоккупированных областях выявлено 48 застенков и мест несвободы, больше всего на Харьковщине
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. На территории деоккупированных областей полицией обнаружено 48 застенков и мест несвободы. Больше всего в Харьковской области – 25. Об этом сообщил начальник Департамента организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования Национальной полиции Украины генерал полиции третьего ранга Алексей Сергеев, передает УНН со ссылкой на Национальную полицию Украины.
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«На сегодняшний день на территории деоккупированных областей полицией обнаружено 48 застенков и мест несвободы. Из которых больше – 25 на Харьковщине, 15 в Херсонской области, 3 в Киевской, 2 в Сумской и по одной в Донецкой, Николаевской и Черниговской областях», - рассказал Сергеев.
Он сообщил, что по указанным фактам следователями Национальной полиции начато и расследуется 18 уголовных производств.
Дополнение
С начала боевых действий правоохранительными органами начато более 8 тысяч уголовных производств по фактам военных преступлений.