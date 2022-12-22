На Херсонщині розпочато понад 8 тис. проваджень щодо військових злочинів - поліція

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«Загалом розпочато понад 8 тисяч кримінальних проваджень за фактами військових злочинів на території Херсонщини від початку бойових дій. Тобто ця робота велася і під час активної фази бойових дій, і під час окупації, і після звільнення ця робота не зупиняється. Військові злочини фіксуються, кримінальні провадження тривають», – повідомив Кований.

Зараз на деокупованих територіях працюють спеціалізовані спільні слідчі групи, до складу яких входять слідчі поліції, криміналісти, співробітники прокуратури та співробітники СБУ. Спільно вони фіксують злочини для об’єктивного їх розкриття і встановлення осіб, що вчиняли злочини і притягнення їх до відповідальності.

Нагадаємо

На Херсонщині поліцією знайдено 7 катівень та 8 місць несвободи, лише в одному ізоляторі тримали понад 300 людей.