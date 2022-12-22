На Херсонщині знайдено 7 катівень та 8 місць несвободи - поліція

Цитата

"На теперішній час на деокупованих територіях зафіксовано 7 катівень та 8 місць несвободи. Три катівні та одне місце несвободи — це безпосередньо у самому Херсоні. Ще чотири катівні та сім місць несвободи — це Бериславський район. Але це не всі. Це лише ті, про які я можу говорити як поліцейський", — сказав Кований.

Деталі

Кований зазначив, що лише у одній катівні в Херсоні вже зафіксовано тримання понад 300 громадян, і це не остаточні дані, цифра зростає.

Доповнення

Раніше Омбудсмен вказував, що на деокупованій частині Херсонщини виявлені 10 катівень, 4 з них у Херсоні.