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На Херсонщині знайдено 7 катівень та 8 місць несвободи - поліція

На Херсонщині знайдено 7 катівень та 8 місць несвободи - поліція

Київ • УНН

 • 323192 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. На Херсонщині поліцією знайдено 7 катівень та 8 місць несвободи, лише в одному ізоляторі тримали понад 300 людей, повідомив т.в.о. начальника відділу комунікації ГУ НП в Херсонській області Андрій Кований під час брифінгу, пише УНН.

Цитата

"На теперішній час на деокупованих територіях зафіксовано 7 катівень та 8 місць несвободи. Три катівні та одне місце несвободи — це безпосередньо у самому Херсоні. Ще чотири катівні та сім місць несвободи — це Бериславський район. Але це не всі. Це лише ті, про які я можу говорити як поліцейський", — сказав Кований.

Деталі

Кований зазначив, що лише у одній катівні в Херсоні вже зафіксовано тримання понад 300 громадян, і це не остаточні дані, цифра зростає.

Доповнення

Раніше Омбудсмен вказував, що на деокупованій частині Херсонщини виявлені 10 катівень, 4 з них у Херсоні.

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