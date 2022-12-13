На деокупованій частині Херсонщини виявлені 10 катівень, 4 з них у Херсоні - Омбудсмен
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. 10 катівень виявили на деокупованій частині Херсонщини. Про це повідомив Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram, пише УНН.
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"На деокупованій частині Херсонщини виявлені 10 катівень, 4 з них у Херсоні. Також встановлені 154 факти сексуального насильства з боку військовослужбовців російської федерації та знайдені майже 200 тіл загиблих. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора. Всі ці цифри не остаточні", - вказав Омбудсмен.
Деталі
Лубінець наголосив, що "це чергове підтвердження того, що звільнена Київщина, Харківщина і Херсонщина - це не поодинокість дій окупантів, а системне знищення цивільного населення України. Це геноцидна війна".
"У кожному населеному пункті, куди ми потрапляємо після звільнення, ми бачимо, що ворог використовує однаковий сценарій, відповідно до якого російські військові «відпрацьовують» по цивільному населенню. Всюди ми знаходимо катівні та тіла закатованих людей. Неідентифіковані могили, де лежать діти та дорослі зі слідами насильницької смерті. Ми отримуємо жахливі свідчення тих, кому вдалось вижити", - зауважив він.
Доповнення
З початку повномасштабного вторгнення загинуло, за даними поліції, вже понад 9400 мирних жителів, близько 6800 - дістали поранення.