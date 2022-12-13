На деокупованій частині Херсонщини виявлені 10 катівень, 4 з них у Херсоні - Омбудсмен

ukru
У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 14703 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

18:26 • 48299 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 88530 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 139605 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 164564 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 340127 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 218005 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 193067 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 325725 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 458949 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2.2 м/с
91 %
747 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 113357 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 75211 перегляди

Умєров задекларував понад 1,6 млн грн зарплати і оренду дружиною квартири у США

31 березня, 14:18 • 33307 перегляди

Британія підтримає довготривалий мир для України - спікер Палати громад

31 березня, 15:14 • 33760 перегляди

Хорватія готує 13-й пакет допомоги Україні

31 березня, 15:21 • 32630 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 340133 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 325730 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 543813 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 674930 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 695302 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Іван Федоров

Кейр Стармер

Марін Ле Пен

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 75211 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 113357 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 198561 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 224626 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 217643 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

На деокупованій частині Херсонщини виявлені 10 катівень, 4 з них у Херсоні - Омбудсмен

На деокупованій частині Херсонщини виявлені 10 катівень, 4 з них у Херсоні - Омбудсмен

Київ • УНН

 • 643126 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. 10 катівень виявили на деокупованій частині Херсонщини. Про це повідомив Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram, пише УНН.

Цитата

"На деокупованій частині Херсонщини виявлені 10 катівень, 4 з них у Херсоні. Також встановлені 154 факти сексуального насильства з боку військовослужбовців російської федерації та знайдені майже 200 тіл загиблих. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора. Всі ці цифри не остаточні", - вказав Омбудсмен.

Деталі

Лубінець наголосив, що "це чергове підтвердження того, що звільнена Київщина, Харківщина і Херсонщина - це не поодинокість дій окупантів, а системне знищення цивільного населення України. Це геноцидна війна".

"У кожному населеному пункті, куди ми потрапляємо після звільнення, ми бачимо, що ворог використовує однаковий сценарій, відповідно до якого російські військові «відпрацьовують» по цивільному населенню. Всюди ми знаходимо катівні та тіла закатованих людей. Неідентифіковані могили, де лежать діти та дорослі зі слідами насильницької смерті. Ми отримуємо жахливі свідчення тих, кому вдалось вижити", - зауважив він.

Доповнення

З початку повномасштабного вторгнення загинуло, за даними поліції, вже понад 9400 мирних жителів, близько 6800 - дістали поранення.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаКримінал та НП
Bitcoin
$82,400.10
Золото
$3,156.60
Tesla
$258.01
Brent
$74.69
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,824.33