На деоккупированной части Херсонской области обнаружено 10 пыточных, 4 из них в Херсоне - Омбудсмен
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. 10 пыточных обнаружили на деоккупированной части Херсонской области. Об этом сообщил Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram, пишет УНН.
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"На деоккупированной части Херсонской области обнаружено 10 пыточных, 4 из них в Херсоне. Также установлены 154 факта сексуального насилия со стороны военнослужащих российской федерации и найдены почти 200 тел погибших. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора. Все эти цифры не окончательны", - указал Омбудсмен.
Детали
Лубинец подчеркнул, что "это очередное подтверждение того, что освобожденная Киевская, Харьковская и Херсонская области – это не единичность действий оккупантов, а системное уничтожение гражданского населения Украины. Это геноцидная война".
"В каждом населенном пункте, куда мы попадаем после освобождения, мы видим, что враг использует одинаковый сценарий, согласно которому российские военные «отрабатывают» по гражданскому населению. Везде мы находим пыточные и тела замученных людей. Неидентифицированные могилы, где лежат дети и взрослые со следами насильственной смерти. Мы получаем ужасные свидетельства тех, кому удалось выжить", - указал он.
Дополнение
С начала полномасштабного вторжения погибло, по данным полиции, уже более 9400 мирных жителей, около 6800 – получили ранения.