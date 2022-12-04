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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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МВС: з початку повномасштабної війни загинули вже понад 9400 мирних жителів, серед них - 461 дитина

МВС: з початку повномасштабної війни загинули вже понад 9400 мирних жителів, серед них - 461 дитина

Київ • УНН

 • 683823 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. З початку повномасштабного вторгнення загинуло вже понад 9400 мирних жителів, близько 6800 - дістали поранення. Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін, пише УНН.

Цитата

“За даними Національної поліції, загинуло понад 9 400 мирних жителів і ще близько 6 800 травмовані. Серед них, на жаль, є діти: від початку вторгнення рф в Україну загинула 461 дитина”, — заявив він.

Деталі

За його словами, поліцейські фіксують нові злочини ворога на звільнених українськими військами територіях.

Так, за його інформацією, слідчими підрозділами Національної поліції на деокупованих територіях Херсонщини задокументовано вже близько 600 воєнних злочинів. В регіоні виявлено 111 тіл, з них 75 — це цивільні особи.

На Харківщині слідчими задокументовано 3400 воєнних злочинів. Лише за минулу добу додався 41 факт. На деокупованих територіях Харківської області вже виявлено близько 900 тіл, з них 700 — цивільні, понад 80 — військовослужбовці, понад 100 — військовослужбовці рф.

Він також повідомив, що поліція продовжує роботу з виявлення колаборантів на деокупованих територіях. Зокрема, на Херсонщині перевірено близько 13 тисяч осіб, з них затримана 161 особа, що може бути причетна до співпраці з окупаційними військами.

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