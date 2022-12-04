МВС: з початку повномасштабної війни загинули вже понад 9400 мирних жителів, серед них - 461 дитина

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“За даними Національної поліції, загинуло понад 9 400 мирних жителів і ще близько 6 800 травмовані. Серед них, на жаль, є діти: від початку вторгнення рф в Україну загинула 461 дитина”, — заявив він.

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За його словами, поліцейські фіксують нові злочини ворога на звільнених українськими військами територіях.

Так, за його інформацією, слідчими підрозділами Національної поліції на деокупованих територіях Херсонщини задокументовано вже близько 600 воєнних злочинів. В регіоні виявлено 111 тіл, з них 75 — це цивільні особи.

На Харківщині слідчими задокументовано 3400 воєнних злочинів. Лише за минулу добу додався 41 факт. На деокупованих територіях Харківської області вже виявлено близько 900 тіл, з них 700 — цивільні, понад 80 — військовослужбовці, понад 100 — військовослужбовці рф.

Він також повідомив, що поліція продовжує роботу з виявлення колаборантів на деокупованих територіях. Зокрема, на Херсонщині перевірено близько 13 тисяч осіб, з них затримана 161 особа, що може бути причетна до співпраці з окупаційними військами.