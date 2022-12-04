МВД: с начала полномасштабной войны погибли уже более 9400 мирных жителей, среди них - 461 ребенок

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“По данным Национальной полиции, погибли более 9400 мирных жителей и еще около 6800 травмированы. Среди них, к сожалению, есть дети: с начала вторжения россии в Украину погиб 461 ребенок”, — заявил он.

Детали

По его словам, полицейские фиксируют новые преступления врага на освобожденных украинскими войсками территориях.

Так, по его информации, следственными подразделениями Национальной полиции на деоккупированной территории Херсонской области задокументировано уже около 600 военных преступлений. В регионе обнаружено 111 тел, из них 75 — это гражданские лица.

В Харьковской области следователями задокументировано 3400 военных преступлений. Только за прошедшие сутки добавился 41 факт. На деоккупированных территориях Харьковской области, уже обнаружено около 900 тел, из них 700 — гражданские, более 80 — военнослужащие, более 100 — военнослужащие россии.

Он также сообщил, что полиция продолжает работу по выявлению коллаборантов на деоккупированных территориях. В частности, в Херсонской области проверено около 13 тысяч человек, из них задержан 161 человек, что могут быть причастны к сотрудничеству с оккупационными войсками.