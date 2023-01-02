На Харківщині після деокупації ідентифікували 656 осіб загиблих

Цитата

“На сьогоднішній день в Харківській області деокуповано 340 населених пунктів Богодухівського, Ізюмського, Куп’янського, Харківського, Чугуївського, Дергачівського районів. З перших днів деокупації там працює поліція, яка допомагає людям оговтатися від жахливих наслідків перебування росіян в наших містах”, – йдеться в повідомлення.

Деталі

За наданою інформацією, слідчі задокументували діяльність 25 катівень на звільнених територіях, де відбувалися катування електрострумом, цивільним ламали пальці та тримали в нелюдських умовах.

Загалом з 7 вересня на деокупованих територіях Харківської області:



виявлено 920 тіл громадян;



у тому числі 25 дітей;



попередньо ідентифіковано 656 осіб загиблих.



Доповнення

Загалом, на території деокупованих областей поліцією виявлено 48 катівень та місць несвободи.