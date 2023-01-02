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На Харківщині після деокупації ідентифікували 656 осіб загиблих

На Харківщині після деокупації ідентифікували 656 осіб загиблих

Київ • УНН

 • 547616 перегляди

КИЇВ. 2 січня. УНН. На деокупованих територіях Харківської області правоохоронці виявили 920 тіл загиблих громадян, з них – 656 тіл вдалося ідентифікувати. Про це у своєму звіті на Facebook повідомив голова Харківської обласної поліції Володимир Тимошко, передає УНН.

Цитата

“На сьогоднішній день в Харківській області деокуповано 340 населених пунктів Богодухівського, Ізюмського, Куп’янського, Харківського, Чугуївського, Дергачівського районів. З перших днів деокупації там працює поліція, яка допомагає людям оговтатися від жахливих наслідків перебування росіян в наших містах”, – йдеться в повідомлення.

Деталі

За наданою інформацією, слідчі задокументували діяльність 25 катівень на звільнених територіях, де відбувалися катування електрострумом, цивільним ламали пальці та тримали в нелюдських умовах.

Загалом з 7 вересня на деокупованих територіях Харківської області:

  • виявлено 920 тіл громадян;
  • у тому числі 25 дітей;
  • попередньо ідентифіковано 656 осіб загиблих.

Доповнення

Загалом, на території деокупованих областей поліцією виявлено 48 катівень та місць несвободи.

Українські Національні Новини

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