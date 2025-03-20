90 боев за день: россияне активны на Покровском и Торецком направлениях

90 боев произошло на фронте с начала текущих суток, высокая активность врага сохраняется на Покровском направлении, также противник активен на Торецком и Лиманском направлениях, сообщили в сводке на 16 часов 20 марта в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

С начала суток на фронте произошло 90 боевых столкновений. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян - сообщили в Генштабе.

В течение суток, как указано, противник с территории рф нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Михайловское, Волковка, Бобылевка, Александровка, Степовое, Старая Гута Сумской области; Елино Черниговской области; Возрожденевское Харьковской области. Авиационные удары управляемыми бомбами подверглись населенные пункты Краснополье, Михайловское, Угроиды и Осоевка Сумской области.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении противник один раз пытался атаковать позиции Сил обороны вблизи населенного пункта Глубокое.

На Купянском направлении враг в течение дня шесть раз предпринимал попытки продвинуться к нашим позициям в районах Киндрашовки, Песчаного, Ивановки и Загрызового. Силы обороны успешно отбили все вражеские атаки.

На Лиманском направлении произошло 12 боестолкновений в направлениях Нового, Новомихайловки и вблизи Ямполовки. Семь боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Сиверском направлении наши защитники отбили одну атаку противника в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении противник трижды атаковал в районах Миньковки, Ступочек и в направлении Александро-Шультиного. В настоящее время продолжается одно боестолкновение.

На Торецком направлении захватчики 18 раз атаковали в районах Дачного, Дружбы и Торецка. Шесть боестолкновений продолжаются до сих пор.

Высокая активность врага сейчас сохраняется на Покровском направлении. 28 раз за сегодня начинались столкновения различной интенсивности вблизи населенных пунктов Пантелеймоновка, Александрополь, Зеленое Поле, Тарасовка, Елизаветовка, Новоторецкое и Андреевка. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Новопавловском направлении агрессор семь раз атаковал в районах Константинополя и Разлива.

На Гуляйпольском направлении враг нанес удары неуправляемыми ракетами по Новополю и Гуляйполю.

Трижды оккупанты пытались продвинуться на позиции украинских подразделений в районах Щербаков и Степового на Ореховском направлении, также враг нанес удар по Каменскому неуправляемыми авиационными ракетами.

На Приднепровском направлении враг активных наступательных действий не проводил.

"На Курщине украинские защитники отбивают одну атаку захватчиков, всего на данное время уже зафиксировано четыре боестолкновения. Враг нанес 14 авиационных ударов, сбросив 22 управляемые бомбы по населенным пунктам и позициям Сил обороны. Кроме того, осуществил 226 артиллерийских обстрелов, в частности один из реактивной системы залпового огня", - сказано в сводке.

Украинские войска, как отмечается, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу.

Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали 1400 оккупантов и уничтожили 13 танков