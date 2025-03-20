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90 боїв за день: росіяни активні на Покровському та Торецькому напрямках

Київ • УНН

 • 12073 перегляди

Від початку доби на фронті відбулося 90 бойових зіткнень. Найбільша активність ворога зберігається на Покровському, Торецькому та Лиманському напрямках.

90 боїв за день: росіяни активні на Покровському та Торецькому напрямках

90 боїв сталося на фронті з початку поточної доби, висока активність ворога зберігається на Покровському напрямку, також противник активний на Торецькому і Лиманському напрямках, повідомили у зведенні на 16 годину 20 березня у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Від початку доби на фронті відбулося 90 бойових зіткнень. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян

- повідомили у Генштабі.

Протягом доби, як вказано, противник з території рф завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Михайлівське, Вовківка, Бобилівка, Олександрівка, Степове, Стара Гута Сумської області; Єліне Чернігівської області; Відродженівське Харківської області. Авіаційних ударів керованими бомбами зазнали населені пункти Краснопілля, Михайлівське, Угроїди та Осоївка Сумської області.

Ситуація за напрямками

На Харківському напрямку противник один раз намагався атакувати позиції Сил оборони поблизу населеного пункту Глибоке.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня шість разів робив спроби просунутися до наших позицій в районах Кіндрашівки, Піщаного, Іванівки та Загризового. Сили оборони успішно відбили всі ворожі атаки.

На Лиманському напрямку відбулося 12 боєзіткнень у напрямках Нового, Новомихайлівки та поблизу Ямполівки. Сім боєзіткнень тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили одну атаку противника в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку противник тричі атакував у районах Міньківки, Ступочок та в напрямку Олександро-Шультиного. Наразі триває одне боєзіткнення.

На Торецькому напрямку загарбники 18 разів атакували в районах Дачного, Дружби та Торецька. Шість боєзіткнень тривають до цього часу.

Висока активність ворога наразі зберігається на Покровському напрямку. 28 разів за сьогодні розпочиналися зіткнення різної інтенсивності поблизу населених пунктів Пантелеймонівка, Олександропіль, Зелене Поле, Тарасівка, Єлизаветівка, Новоторецьке та Андріївка. Чотири боєзіткнення тривають дотепер.

На Новопавлівському напрямку агресор сім разів атакував у районах Костянтинополя та Розливу.

На Гуляйпільському напрямку ворог завдав ударів некерованими ракетами по Новополю та Гуляйполю.

Тричі окупанти намагалися просунутися на позиції українських підрозділів у районах Щербаків та Степового на Оріхівському напрямку, також ворог завдав удару по Кам’янському некерованими авіаційними ракетами.

На Придніпровському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив.

"На Курщині українські захисники відбивають одну атаку загарбників, всього на даний час вже зафіксовано чотири боєзіткнення. Ворог завдав 14 авіаційних ударів, скинувши 22 керовані бомби по населених пунктах та позиціях Сил оборони. Крім того, здійснив 226 артилерійських обстрілів, зокрема один із реактивної системи залпового вогню", - сказано у зеведенні.

Українські війська, як зазначається, виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та у тилу.

Втрати ворога: за добу ЗСУ ліквідували 1400 окупантів та знищили 13 танків20.03.25, 07:45 • 14312 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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