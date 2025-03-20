Втрати ворога: за добу ЗСУ ліквідували 1400 окупантів та знищили 13 танків
Київ • УНН
За 19 березня російська армія втратила 1400 військових та 13 танків. З початку повномасштабного вторгнення ліквідовано 899 470 окупантів.
За добу 19 березня російські війська втратили на війні з Україною 1400 солдатів і 13 танків. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.03.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 899470 (+1400) осіб ліквідовано
- танків ‒ 10377 (+13)
- бойових броньованих машин ‒ 21561 (+38)
- артилерійських систем ‒ 24747 (+43)
- РСЗВ ‒ 1322 (+2)
- засоби ППО ‒ 1110 (+3)
- літаків ‒ 370 (0)
- гелікоптерів ‒ 331 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 29895 (+179)
- крилаті ракети ‒ 3120 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 41094 (+91)
- спеціальна техніка ‒ 3870 (0)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
Станом на 16 березня російські військові від початку 2025 року втратили у війні проти України понад 100 тисяч осіб. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
На фронті 19 березня відбулося 127 боєзіткнень: у Генштабі розповіли, де найнарячіше19.03.25, 22:53 • 17640 переглядiв