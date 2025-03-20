Втрати ворога: за добу ЗСУ ліквідували 1400 окупантів та знищили 13 танків

За добу 19 березня російські війська втратили на війні з Україною 1400 солдатів і 13 танків. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.03.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 899470 (+1400) осіб ліквідовано

танків ‒ 10377 (+13)

бойових броньованих машин ‒ 21561 (+38)

артилерійських систем ‒ 24747 (+43)

РСЗВ ‒ 1322 (+2)

засоби ППО ‒ 1110 (+3)

літаків ‒ 370 (0)

гелікоптерів ‒ 331 (0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 29895 (+179)

крилаті ракети ‒ 3120 (0)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 41094 (+91)

спеціальна техніка ‒ 3870 (0)

Дані уточнюються.

Нагадаємо

Станом на 16 березня російські військові від початку 2025 року втратили у війні проти України понад 100 тисяч осіб. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

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