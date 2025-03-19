На фронті 19 березня відбулося 127 боєзіткнень: у Генштабі розповіли, де найнарячіше

Від початку доби 19 березня в зоні бойових дій відбулося 127 боєзіткнень. Про це повідомляє УНН із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Деталі

Зазначається, що українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження,

Російські загарбники завдали одного ракетного удару із використанням однієї ракети та 57 авіаційних ударів, застосувавши 84 КАБ. Крім цього, залучили для ураження 973 дронів-камікадзе та здійснили понад 4500 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах - йдеться у зведенні.

На Харківському напрямку противник штурмував позиції наших підрозділів в районах Вовчанська та Дворічної. Сили оборони успішно відбили п’ять спроб противника просунутися вперед.

На Куп’янському напрямку ворог проводив шість наступальних дій поблизу Загризового та Петропавлівки. Українські підрозділи вже зупинили п’ять атак ворога, триває одне боєзіткнення.

На Лиманському напрямку російські загарбники 13 разів штурмували позиції Сил оборони поблизу Ямполівки та в напрямку населених пунктів Нове, Новомихайлівка, Зелена Долина. Три боєзіткнення ще тривають.

На Сіверському напрямку противник один раз штурмував позиції наших підрозділів в районі населеного пункту Верхньокамянське, атаку відбито.

З початку доби на Краматорському напрямку ворог атакував в напрямках Олександро-Шультиного, Міньківки та Новомаркового, три спроби росіян потіснити наших оборонців із займаних позицій успіху не мали, ще триває одне боєзіткнення.

На Торецькому напрямку сьогодні відбулося 16 боєзіткнень. Ворог штурмував позиції українських підрозділів в районах Кримського, Торецька, Дачного та Диліївки.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 44 рази атакував у районах населених пунктів Тарасівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Новоукраїнка, Котлине, Звірове, Удачне, Успенівка, Преображенка, Олексіївка, Валентинівка, Андріївка та в напрямку Сергіївки. Наші захисники відбили 39 штурмів, ще п’ять боєзіткнень продовжуються до цього часу. Авіаударів КАБами зазнали Зоря, Нова Полтавка, Гродівка та Покровськ.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 281 окупанта, з них 152 — безповоротно. Окрім цього, українські воїни знищили танк, три БМП, два термінали супутникового зв’язку, гармату, дві одиниці автомобільної техніки, міномет, сім мотоциклів та п’ять пунктів управління БПЛА, також пошкодили один танк, дві БМП та автомобіль російських окупантів - доповіли у Генштабі.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 11 атак загарбників в районах Привільного та Костянтинополя.

На Гуляйпільському напрямку противник три рази безуспішно намагався просунутися вперед в напрямку Новополя. Авіація російських терористів завдала ударів по районах населених пунктів Великомихайлівка та Зелене Поле.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили сім атак в районі Степового та у бік населених пунктів Лобкове та Щербаки. Противник скинув КАБи по районах Ясної Поляни, Блакитного та Новоіванівки.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте, завдав авіаударів в районах Бургунки та Вірівки.

На Курщині Сили оборони відбили 18 штурмових дій російських загарбників, ще три атаки тривають дотепер. Також ворог завдав 18 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 20 КАБ, та здійснив 290 обстрілів, 11 з яких – із РСЗВ.

Нагадаємо

Станом на 16 березня російські військові від початку 2025 року втратили у війні проти України понад 100 тисяч осіб. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

ЗСУ вдарили по окупантах, які розташувалися у покинутому таборі "Орлятко" на Херсонщині - АТЕШ