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На фронте 19 марта произошло 127 боестолкновений: в Генштабе рассказали, где самое напряженное

Киев • УНН

 • 17633 просмотра

В течение суток россияне нанесли ракетный и 57 авиационных ударов, применив 84 КАБа. Также было задействовано 973 дрона-камикадзе, совершено более 4500 обстрелов.

На фронте 19 марта произошло 127 боестолкновений: в Генштабе рассказали, где самое напряженное

С начала суток 19 марта в зоне боевых действий произошло 127 боестолкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Детали

Отмечается, что украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение,

Российские захватчики нанесли один ракетный удар с использованием одной ракеты и 57 авиационных ударов, применив 84 КАБ. Кроме этого, привлекли для поражения 973 дронов-камикадзе и совершили более 4500 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам

- говорится в сводке.

На Харьковском направлении противник штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска и Двуречной. Силы обороны успешно отбили пять попыток противника продвинуться вперед.

На Купянском направлении враг проводил шесть наступательных действий вблизи Загризового и Петропавловки. Украинские подразделения уже остановили пять атак врага, продолжается одно боестолкновение.

На Лиманском направлении российские захватчики 13 раз штурмовали позиции Сил обороны вблизи Ямполовки и в направлении населенных пунктов Новое, Новомихайловка, Зеленая Долина. Три боестолкновения еще продолжаются.

На Северском направлении противник один раз штурмовал позиции наших подразделений в районе населенного пункта Верхнекаменское, атака отбита.

С начала суток на Краматорском направлении враг атаковал в направлениях Александро-Шультиного, Миньковки и Новомаркового, три попытки россиян потеснить наших защитников с занимаемых позиций успеха не имели, еще продолжается одно боестолкновение.

На Торецком направлении сегодня произошло 16 боестолкновений. Враг штурмовал позиции украинских подразделений в районах Крымского, Торецка, Дачного и Дылеевки.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 44 раза атаковал в районах населенных пунктов Тарасовка, Елизаветовка, Проминь, Лысовка, Новоукраинка, Котлино, Зверово, Удачное, Успеновка, Преображенка, Алексеевка, Валентиновка, Андреевка и в направлении Сергеевки. Наши защитники отбили 39 штурмов, еще пять боестолкновений продолжаются до сих пор. Авиаударам КАБами подверглись Зоря, Новая Полтавка, Гродовка и Покровск.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 281 оккупанта, из них 152 - безвозвратно. Кроме этого, украинские воины уничтожили танк, три БМП, два терминала спутниковой связи, пушку, две единицы автомобильной техники, миномет, семь мотоциклов и пять пунктов управления БПЛА, также повредили один танк, две БМП и автомобиль российских оккупантов

- доложили в Генштабе.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 11 атак захватчиков в районах Привольного и Константинополя.

На Гуляйпольском направлении противник три раза безуспешно пытался продвинуться вперед в направлении Новополя. Авиация российских террористов нанесла удары по районам населенных пунктов Великомихайловка и Зеленое Поле.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили семь атак в районе Степного и в сторону населенных пунктов Лобковое и Щербаки. Противник сбросил КАБы по районам Ясной Поляны, Голубого и Новоивановки.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил, однако, нанес авиаудары в районах Бургунки и Веровки.

На Курщине Силы обороны отбили 18 штурмовых действий российских захватчиков, еще три атаки продолжаются до сих пор. Также враг нанес 18 авиационных ударов, применив при этом 20 КАБ, и совершил 290 обстрелов, 11 из которых - из РСЗО.

Напомним

По состоянию на 16 марта российские военные с начала 2025 года потеряли в войне против Украины более 100 тысяч человек. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

ВСУ нанесли удар по оккупантам, которые расположились в заброшенном лагере "Орлятко" на Херсонщине - АТЕШ19.03.25, 14:35 • 13144 просмотра

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