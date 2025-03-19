ВСУ нанесли удар по оккупантам, которые расположились в заброшенном лагере "Орлятко" на Херсонщине - АТЕШ
Киев • УНН
Силы обороны 16 марта успешно попали по расположению оккупантов в детском лагере "Орлятко". В результате удара ликвидировано более 10 россиян, десятки получили ранения.
Силы обороны успешно попали по расположению оккупантов в заброшенном детском лагере "Орленок". Удар был нанесен еще 16 марта, информацию же о нем обнародовали сегодня агенты партизанского движения "АТЕШ" из Скадовска, сообщает УНН.
По данным организации, в лагере "Орленок" на тот момент как раз находился на восстановлении личный состав врага. После удара потери россиян составили более 10 погибшими и десятки ранеными.
Оккупанты цинично прятались в заброшенном ранее детском лагере, скрывая этот объект. Но справедливости избежать им не удалось
В АТЕШ подчеркнули, что продолжают наблюдать за военными объектами оккупантов и оперативно передают информацию Силам обороны Украины.
Напомним
Ранее партизаны "АТЕШ" сообщили об уничтожении автомобиля сторонника российского режима в нижнем тагиле. Акцию реализовали как напоминание, что поддержка кремля опасна даже в глубинке рф.