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ВСУ нанесли удар по оккупантам, которые расположились в заброшенном лагере "Орлятко" на Херсонщине - АТЕШ

Киев • УНН

 • 13144 просмотра

Силы обороны 16 марта успешно попали по расположению оккупантов в детском лагере "Орлятко". В результате удара ликвидировано более 10 россиян, десятки получили ранения.

ВСУ нанесли удар по оккупантам, которые расположились в заброшенном лагере "Орлятко" на Херсонщине - АТЕШ

Силы обороны успешно попали по расположению оккупантов в заброшенном детском лагере "Орленок". Удар был нанесен еще 16 марта, информацию же о нем обнародовали сегодня агенты партизанского движения "АТЕШ" из Скадовска, сообщает УНН.

 По данным организации, в лагере "Орленок" на тот момент как раз находился на восстановлении личный состав врага. После удара потери россиян составили более 10 погибшими и десятки ранеными.

Оккупанты цинично прятались в заброшенном ранее детском лагере, скрывая этот объект. Но справедливости избежать им не удалось

- говорится в сообщении.

В АТЕШ подчеркнули, что продолжают наблюдать за военными объектами оккупантов и оперативно передают информацию Силам обороны Украины.

Напомним

Ранее партизаны "АТЕШ" сообщили об уничтожении автомобиля сторонника российского режима в нижнем тагиле. Акцию реализовали как напоминание, что поддержка кремля опасна даже в глубинке рф. 

Лилия Подоляк

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