ЗСУ вдарили по окупантах, які розташувалися у покинутому таборі "Орлятко" на Херсонщині - АТЕШ
Київ • УНН
Сили оборони 16 березня успішно поцілили по розташуванню окупантів у дитячому таборі "Орлятко". Внаслідок удару ліквідовано понад 10 росіян, десятки отримали поранення.
Сили оборони успішно поцілили по розташуванню окупантів у покинутому дитячому таборі "Орлятко". Удар було здійснено ще 16 березня, інформацію ж про нього оприлюднили сьогодні агенти партизанського руху "АТЕШ" зі Скадовська, повідомляє УНН.
За даними організації, у таборі "Орлятко" на той момент якраз перебував на відновленні особовий склад ворога. Після удару втрати росіян склали понад 10 загиблими та десятки пораненими.
Окупанти цинічно ховалися у покинутому раніше дитячому таборі, приховуючи цей об'єкт. Але справедливості уникнути їм не вдалося
В АТЕШ наголосили, що продовжують спостерігати за військовими об'єктами окупантів та оперативно передають інформацію Силам оборони України.
Нагадаємо
Раніше партизани "АТЕШ" повідомили про знищення автомобіля прихильника російського режиму в нижньому тагілі. Акцію реалізували як нагадування, що підтримка кремля небезпечна навіть у глибинці рф.