Автомобілі Z-активістів горять по всій рф. Про це повідомляє Військовий рух українців та кримських татар "АТЕШ", передає УНН.

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У нижньому тагілі, в результаті дій активіста руху "АТЕШ", було знищено автомобіль, що належав прихильнику російського режиму. Інцидент став черговим нагадуванням про те, що навіть у глибинці країни-агресора не можна залишатися в безпеці, підтримуючи терористичну політику кремля.

У цей час ситуація на вулицях країни стає все більш напруженою, і число прихильників Z-символіки, як і тих, хто ще досі намагається ігнорувати наслідки свого вибору, поступово зменшується.

Руйнування автомобілів активістів, що виражають підтримку війні, є лише однією з форм боротьби за справедливість, яка відбувається в рф. Водночас, жителі країни, які продовжують підтримувати окупацію та військові злочини, повинні усвідомлювати, що відповідальність не має кордонів – навіть за уралом від правди не втечеш.

Нагадаємо

Раніше партизани "АТЕШ" на території військової частини у московській області зорганізували диверсія з підпалом техніки окупантів. Інцидент спричинив паніку серед особового складу та розслідування командування.

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