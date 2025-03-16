В рф горят авто Z-активистов: движение "АТЕШ" уничтожает имущество сторонников режима
Киев • УНН
Военное движение "АТЕШ" сообщает об уничтожении автомобиля сторонника российского режима в нижнем тагиле. Это напоминание, что поддержка кремля опасна даже в глубинке рф.
Автомобили Z-активистов горят по всей рф. Об этом сообщает Военное движение украинцев и крымских татар "АТЕШ", передает УНН.
Детали
В нижнем тагиле, в результате действий активиста движения "АТЕШ", был уничтожен автомобиль, принадлежавший стороннику российского режима. Инцидент стал очередным напоминанием о том, что даже в глубинке страны-агрессора нельзя оставаться в безопасности, поддерживая террористическую политику кремля.
В это время ситуация на улицах страны становится все более напряженной, и число сторонников Z-символики, как и тех, кто еще до сих пор пытается игнорировать последствия своего выбора, постепенно уменьшается.
Разрушение автомобилей активистов, выражающих поддержку войне, является лишь одной из форм борьбы за справедливость, которая происходит в рф. В то же время, жители страны, которые продолжают поддерживать оккупацию и военные преступления, должны осознавать, что ответственность не имеет границ – даже за уралом от правды не убежишь.
Напомним
Ранее партизаны "АТЕШ" на территории воинской части в московской области организовали диверсию с поджогом техники оккупантов. Инцидент вызвал панику среди личного состава и расследование командования.
Военным рф отказывают в отпусках из-за нехватки людей в подразделениях на Херсонщине - АТЕШ14.03.25, 20:31 • 15936 просмотров