Военные 28-го мотострелкового полка жалуются на отмену отпусков и принудительный труд даже раненых. Их держат как расходный материал, угрожая трибуналом за жалобы. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал АТЕШ.



В 28-м мотострелковом полку 70-й мотострелковой дивизии, дислоцированном в районе Казачьих Лагерей Херсонской области, разгорается недовольство. Командование отменяет обещанные отпуска и ротации, заставляя личный состав сутки копать окопы и укреплять позиции. Даже раненых не отпускают – их принуждают работать, угрожая трибуналом

Как отмечают в АТЕШ, причина проста – критическая нехватка людей. Многие подразделения отправлены на другие участки, а тех, что остались, просто используют до полного износа. Военные понимают, что их держат как расходный материал, но жаловаться боятся – наказание за недовольство одно: "обнуление".

Все больше солдат понимают, что они не "защищают родину", а просто умирают за генералов, которым безразлична их судьба. Многие уже жалеют, что попали на "СВО". Но выход есть! Ломайте технику, саботируйте приказы, передавайте информацию "АТЕШ" и спасайте свою жизнь!