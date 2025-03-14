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Військовим рф відмовляють у відпустках через нестачу людей у підрозділах на Херсонщині - АТЕШ

Київ • УНН

 • 16071 перегляди

У 28-му мотострілковому полку на Херсонщині скасовують відпустки через брак людей. Військових змушують копати окопи, а поранених – працювати під загрозою трибуналу.

Військовим рф відмовляють у відпустках через нестачу людей у підрозділах на Херсонщині - АТЕШ

Військові 28-го мотострілкового полку скаржаться на скасування відпусток і примусову працю навіть поранених. Їх тримають як витратний матеріал, погрожуючи трибуналом за скарги. Про це інформує УНН із посиланням на Telegram-канал АТЕШ.

В 28-му мотострілковому полку 70-ї мотострілкової дивізії, дислокованому в районі Казачих Лагерів Херсонської області, розгорається незадоволення. Командування скасовує обіцяні відпустки та ротації, змушуючи особовий склад добу копати окопи та укріплювати позиції. Навіть поранених не відпускають – їх примушують працювати, погрожуючи трибуналом

- йдеться у повідомленні.

Як зазначають в АТЕШ, причина проста – критична нестача людей. Багато підрозділів відправлено на інші ділянки, а тих, що залишилися, просто використовують до повного зношення. Військові розуміють, що їх тримають як витратний матеріал, але скаржитися бояться – покарання за невдоволення одне: "обнулення".

Все більше солдатів розуміють, що вони не "захищають батьківщину", а просто помирають за генералів, яким байдуже на їхню долю. Багато хто вже шкодує, що потрапив на "СВО". Але вихід є! Ламайте техніку, саботуйте накази, передавайте інформацію "АТЕШ" і рятуйте своє життя!

- резюмували в АТЕШ.

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Ольга Розгон

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