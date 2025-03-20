Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали 1400 оккупантов и уничтожили 13 танков
Киев • УНН
За 19 марта российская армия потеряла 1400 военных и 13 танков. С начала полномасштабного вторжения ликвидировано 899 470 оккупантов.
За сутки 19 марта российские войска потеряли на войне с Украиной 1400 солдат и 13 танков. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.03.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 899470 (+1400) человек ликвидировано
- танков ‒ 10377 (+13)
- боевых бронированных машин ‒ 21561 (+38)
- артиллерийских систем ‒ 24747 (+43)
- РСЗО ‒ 1322 (+2)
- средства ПВО ‒ 1110 (+3)
- самолетов ‒ 370 (0)
- вертолетов ‒ 331 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 29895 (+179)
- крылатые ракеты ‒ 3120 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 41094 (+91)
- специальная техника ‒ 3870 (0)
Данные уточняются.
Напомним
По состоянию на 16 марта российские военные с начала 2025 года потеряли в войне против Украины более 100 тысяч человек. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
На фронте 19 марта произошло 127 боестолкновений: в Генштабе рассказали, где самое напряженное19.03.25, 22:53 • 17633 просмотра