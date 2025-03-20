Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали 1400 оккупантов и уничтожили 13 танков

За сутки 19 марта российские войска потеряли на войне с Украиной 1400 солдат и 13 танков. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.03.25 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 899470 (+1400) человек ликвидировано

танков ‒ 10377 (+13)

боевых бронированных машин ‒ 21561 (+38)

артиллерийских систем ‒ 24747 (+43)

РСЗО ‒ 1322 (+2)

средства ПВО ‒ 1110 (+3)

самолетов ‒ 370 (0)

вертолетов ‒ 331 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 29895 (+179)

крылатые ракеты ‒ 3120 (0)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 41094 (+91)

специальная техника ‒ 3870 (0)

Данные уточняются.

Напомним

По состоянию на 16 марта российские военные с начала 2025 года потеряли в войне против Украины более 100 тысяч человек. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

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