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9 украинских военных вузов присоединились к сети Европейского колледжа безопасности: полный список

Киев • УНН

 • 796 просмотра

Минобороны получило подтверждение от ESDC о включении 9 украинских вузов в образовательную сеть. Это будет способствовать интеграции евроатлантических стандартов в военное образование.

9 украинских военных вузов присоединились к сети Европейского колледжа безопасности: полный список

Министерство обороны Украины получило подтверждение от Европейского колледжа безопасности и обороны (ESDC) о решении включить 9 украинских высших военных учебных заведений и военных учебных подразделений учреждений высшего образования в эту образовательную сеть. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, передает УНН.

Детали

К сети ESDC присоединились следующие военные учебные заведения и подразделения Украины:

  • Национальная академия сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного во Львове;
    • Военный институт Киевского национального университета имени Тараса Шевченко;
      • Житомирский военный институт имени С.П. Королева;
        • Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба
          • Военная академия в Одессе;
            • Институт Военно-Морских Сил Национального университета «Одесская морская академия»
              • Военный институт танковых войск НТУ «ХПИ» в Харькове;
                • Военный институт телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут в Киеве;
                  • Военный юридический институт НЮУ имени Ярослава Мудрого в Харькове.

                    Как отметили в Минобороны Украины, этот шаг является важным элементом интеграции евроатлантических стандартов в систему профессионального образования в ВСУ. Он будет способствовать укреплению взаимосовместимости со странами-партнерами и открывает новые возможности для развития военного образования.

                    Дополнительно

                    Европейский колледж безопасности и обороны был основан в 2005 году с целью предоставления образования стратегического уровня в рамках Общей политики безопасности и обороны Европейского Союза, а также развития европейской культуры безопасности.

                    Данное заведение функционирует в качестве автономного органа ЕС и объединяет гражданские и военные учебные заведения, академии и университеты и другие организации, связанные с политикой безопасности и обороны в рамках ЕС.

                    Напомним

                    Министерство обороны Украины утвердило курс переподготовки специалистов социального сопровождения военных. Обучение продлится 8 дней и будет включать нормативные акты, инструменты сопровождения и взаимодействие с общинами.

                    Евгений Устименко

                    Евгений Устименко

                    ВойнаОбразование
                    Министерство обороны Украины
                    Европейский Союз
                    Украина
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