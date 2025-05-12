9 украинских военных вузов присоединились к сети Европейского колледжа безопасности: полный список
Киев • УНН
Минобороны получило подтверждение от ESDC о включении 9 украинских вузов в образовательную сеть. Это будет способствовать интеграции евроатлантических стандартов в военное образование.
Министерство обороны Украины получило подтверждение от Европейского колледжа безопасности и обороны (ESDC) о решении включить 9 украинских высших военных учебных заведений и военных учебных подразделений учреждений высшего образования в эту образовательную сеть. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, передает УНН.
Детали
К сети ESDC присоединились следующие военные учебные заведения и подразделения Украины:
- Национальная академия сухопутных войск имени
гетмана Петра Сагайдачного во Львове;
- Военный институт Киевского национального
университета имени Тараса Шевченко;
- Житомирский военный институт имени С.П.
Королева;
- Харьковский национальный университет Воздушных Сил
имени Ивана Кожедуба
- Военная академия в Одессе;
- Институт Военно-Морских Сил Национального
университета «Одесская морская академия»
- Военный институт танковых войск НТУ «ХПИ» в
Харькове;
- Военный институт телекоммуникаций и
информатизации имени Героев Крут в Киеве;
- Военный юридический институт НЮУ имени Ярослава
Мудрого в Харькове.
Как отметили в Минобороны Украины, этот шаг является важным элементом интеграции евроатлантических стандартов в систему профессионального образования в ВСУ. Он будет способствовать укреплению взаимосовместимости со странами-партнерами и открывает новые возможности для развития военного образования.
Дополнительно
Европейский колледж безопасности и обороны был основан в 2005 году с целью предоставления образования стратегического уровня в рамках Общей политики безопасности и обороны Европейского Союза, а также развития европейской культуры безопасности.
Данное заведение функционирует в качестве автономного органа ЕС и объединяет гражданские и военные учебные заведения, академии и университеты и другие организации, связанные с политикой безопасности и обороны в рамках ЕС.
Напомним
Министерство обороны Украины утвердило курс переподготовки специалистов социального сопровождения военных. Обучение продлится 8 дней и будет включать нормативные акты, инструменты сопровождения и взаимодействие с общинами.