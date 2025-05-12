9 украинских военных вузов присоединились к сети Европейского колледжа безопасности: полный список

Министерство обороны Украины получило подтверждение от Европейского колледжа безопасности и обороны (ESDC) о решении включить 9 украинских высших военных учебных заведений и военных учебных подразделений учреждений высшего образования в эту образовательную сеть. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, передает УНН.

Детали

К сети ESDC присоединились следующие военные учебные заведения и подразделения Украины:

Национальная академия сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного во Львове;

Военный институт Киевского национального университета имени Тараса Шевченко;

Житомирский военный институт имени С.П. Королева;

Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба

Военная академия в Одессе;

Институт Военно-Морских Сил Национального университета «Одесская морская академия»

Военный институт танковых войск НТУ «ХПИ» в Харькове;

Военный институт телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут в Киеве;

Военный юридический институт НЮУ имени Ярослава Мудрого в Харькове.

Как отметили в Минобороны Украины, этот шаг является важным элементом интеграции евроатлантических стандартов в систему профессионального образования в ВСУ. Он будет способствовать укреплению взаимосовместимости со странами-партнерами и открывает новые возможности для развития военного образования.

Дополнительно

Европейский колледж безопасности и обороны был основан в 2005 году с целью предоставления образования стратегического уровня в рамках Общей политики безопасности и обороны Европейского Союза, а также развития европейской культуры безопасности.

Данное заведение функционирует в качестве автономного органа ЕС и объединяет гражданские и военные учебные заведения, академии и университеты и другие организации, связанные с политикой безопасности и обороны в рамках ЕС.

Напомним

Министерство обороны Украины утвердило курс переподготовки специалистов социального сопровождения военных. Обучение продлится 8 дней и будет включать нормативные акты, инструменты сопровождения и взаимодействие с общинами.