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9 українських військових вишів приєдналися до мережі Європейського коледжу безпеки: повний список

Київ • УНН

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Міноборони отримало підтвердження від ESDC про включення 9 українських вишів до освітньої мережі. Це сприятиме інтеграції євроатлантичних стандартів у військову освіту.

9 українських військових вишів приєдналися до мережі Європейського коледжу безпеки: повний список

Міністерство оборони України отримало підтвердження від Європейського коледжу безпеки та оборони (ESDC) про рішення включити 9 українських вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти до цієї освітньої мережі. Про це повідомила пресслужба Міноборони, передає УНН.

Деталі

До мережі ESDC приєдналися наступні військові навчальні заклади і підрозділи України:

  • Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у Львові;
    • Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
      • Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова;
        • Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
          • Військова академія у Одесі;
            • Інститут Військово-Морських Сил Національного університету «Одеська морська академія»
              • Військовий інститут танкових військ НТУ «ХПІ» у Харкові;
                • Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут у Києві;
                  • Військовий юридичний інститут НЮУ імені Ярослава Мудрого у Харкові.

                    Як зазначили у Міноборони України, цей крок є важливим елементом інтеграції євроатлантичних стандартів у систему професійної освіти у ЗСУ. Він сприятиме зміцненню взаємосумісності з країнами-партнерами та відкриває нові можливості для розвитку військової освіти.

                    Додатково

                    Європейський коледж безпеки та оборони був заснований в 2005 році з метою надання освіти стратегічного рівня у рамках Спільної політики безпеки та оборони Європейського Союзу, а також розвитку європейської культури безпеки.

                    Даний заклад функціонує у якості автономного органу ЄС та об'єднує цивільні та військові навчальні заклади, академії та університети та інші організації, пов’язані з політикою безпеки та оборони в межах ЄС.

                    Нагадаємо

                    Міністерство оборони України затвердило курс перепідготовки фахівців соціального супроводу військових. Навчання триватиме 8 днів та включатиме нормативні акти, інструменти супроводу та взаємодію з громадами.

                    Євген Устименко

                    Євген Устименко

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