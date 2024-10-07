55-летний грибник погиб в лесу во время нападения медведя в Словакии

Медведь растерзал 55-летнего мужчину, когда тот собирал грибы в Словакии. Это уже второй подобный случай после гибели женщины. Об этом сообщает The Sun, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что зверь повредил одну из артерий своей жертвы. Спасателей вертолет смог обнаружить мужчину в сложной местности, но они опоздали и не смогли его спасти.

К сожалению, (мужчина - ред.) умер от травм, несмотря на усилия спасателей, - говорится в сообщении экстренной помощи.

По оценкам, в Словакии обитает около 1300 бурых медведей. Они в основном водятся в горах или густых лесах.

Бурый медведь считается крупнейшим наземным хищником Европы, его возможная популяция на континенте - 17 000 до 18 000 особей.

Основная часть популяции обитает в Карпатских горах Словакии, Чехии, Польши, Венгрии, Украины и Румынии.

В марте этого года в Словакии женщина погибла, и еще пять человек получили ранения во время двух нападений медведей, произошедших с разницей в несколько часов.

Тогда в горах в Низких Татрах нашли мертвой белорусскую женщину, еще пять человек получили ранения во время нападения медведя примерно в 10 км от города Липтовски-Микулаш на следующий день.

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