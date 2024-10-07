55-річний грибник загинув у лісі під час нападу ведмедя у Словаччині
Київ • УНН
У Словаччині ведмідь розтерзав 55-річного чоловіка, який збирав гриби. Це другий смертельний випадок після загибелі жінки в березні. У країні мешкає близько 1300 бурих ведмедів.
Ведмідь розтерзав 55-річного чоловіка, коли той збирав гриби у Словаччині. Це вже другий подібний випадок після загибелі жінки. Про це повідомляє The Sun, пише УНН.
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Повідомляється, що звір пошкодив одну з артерій своєї жертви. Рятувальників вертоліт зміг виявити чоловіка в складній місцевості, але вони запізнилися і не змогли його врятувати.
На жаль, (чоловік - ред.) помер від травм, попри зусилля рятувальників,
За оцінками, у Словаччині мешкає близько 1300 бурих ведмедів. Вони здебільшого водяться в горах або густих лісах.
Бурий ведмідь вважається найбільшим наземним хижаком Європи, його можлива популяція на континенті - 17 000 до 18 000 особин.
Основна частина популяції мешкає в Карпатських горах Словаччини, Чехії, Польщі, Угорщини, України та Румунії.
У березні цього року в Словаччині жінка загинула, і ще п’ятеро людей дістали поранення під час двох нападів ведмедів, що сталися з різницею в кілька годин.
Тоді в горах у Низьких Татрах знайшли мертвою білоруську жінку, ще п’ятеро людей дістали поранення під час нападу ведмедя приблизно за 10 км від міста Ліптовскі-Мікулаш наступного дня.
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